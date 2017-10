Nutraceutica: Intervista con il biologo nutrizionista Luca Napoli

La nuova rubrica di Eclipse Magazine in collaborazione con il dott. Luca Napoli

Eclipse Magazine inaugura oggi una nuova rubrica a cadenza mensile, intitolata Nutraceutica. La Nutraceutica è un termine che sta ad indicare i principi nutrienti contenuti negli alimenti che hanno effetti benefici sulla salute.

Questa nuova rubrica, dunque, avrà stretta attinenza con l’alimentazione e la nutrizione salutare, oppurtuna per rimpadronirci di un equilibrio psicofisico a partire da ciò che mangiamo.

Il dott. Luca Napoli, biologo nutrizionista, sarà il titolare della rubrica, e con i suoi argomenti, con i consigli e le tematiche trattate ci condurrà in un percorso conoscitivo dei problemi e delle soluzioni da adottare per garantirci un miglioramento della qualità della vita a partire dall’alimentazione, con suggerimenti interessanti, utili e pratici.

Dunque non resta altro che conoscere il dott. Napoli, in questa nostra intervista:

Dott. Luca Napoli, nutrizionista. Come nasce la passione o forse l’esigenza di diventare nutrizionista? Vuoi parlarci di quali sono stati i tuoi studi e su cosa ti sei specializzato?

Sono laureato in Scienze Biologiche indirizzo biomolecolare inizialmente per motivi personali ho seguito qualche corso… dopo qualche anno di corsi mi sono reso conto di avere un certo bagaglio di conoscenza (master a firenze, corsi con la Phytoitalia corso di medicina cellulare corsi di nutrizione e sport, etc…) e quando mi sono reso conto che su me per primo l’alimentazione corretta mi cambiava la vita, mi sono lanciato nelle libera professione

Puoi aiutarci a far chiarezza spiegandoci la differenza tra un dietologo e un nutrizionista?

Mi piacerebbe, ma non essendo dietista …

Che tipo di persone si rivolgono ad un nutrizionista?

Le persone che si rivolgono ad un nutrizionista, o almeno nel mio caso, sono persone di entrambi i sessi, hanno qualsiasi età e peso e possono avere malattie diagnosticate o meno. Ma c’è un desiderio comune che le unisce: vogliono star meglio… tutto parte senza dubbio da lì



In un clima di alimentazione controllata, cosa non deve mai mancare per garantire all’organismo di essere sano?

Diversi alimenti nella giusta proporzione ti danno la salute, non un alimento specifico… Per essere più chiari, ad esempio, è importante mangiare, in alcuni momenti, anche alimenti come il burro! (solitamente bandito da ogni tipo di alimentazione salutare).

Quali sono gli errori principali nell’alimentazione delle persone? Quali, invece quelli inconsapevoli?

Gli errori più comuni nascono da conoscenze approssimative che tendono a sovrastimare il potere dei carboidrati. Spesso e volentieri le persone sono convinte sia quell’alimento la causa del loro stato di malessere e perciò decidono di bandirli dalla loro dieta giornaliera. Sottoponendosi a regimi alimentari poveri di carboidrati e ricchi di proteine e quant’altro, l’effetto è quello di perdere chili di muscoli (che brucia grasso)… Il risultato è sempre lo stesso: le persone si ritrovano a venire da me riferendomi di non star bene e di non riuscire piu a perdere peso, di non mangiare nulla e ingrassare, di sentisi stanchi e deboli

Uno stile di alimentazione dettato dal nutrizionista spesso equivale ad aver sottomano una bilancia per pesare al grammo gli alimenti. Come conciliare questo con lo stile di vita spesso frenetico che vede le persone mangiare almeno un pasto fuori casa e con poco tempo a disposizione?

Esistono modalità di alimentazione che possono adattarsi agli stili di vita diversi. Ma il principio cardine è sostanzialmente uno: Tu hai un obbiettivo e ci devi credere… e io ti sostengo con la forza della giusta alimetazione adatta a te e alle tue esigenze



Quali sono i sintomi più comuni di un’alimentazione scorretta?

Tra i più comuni sintoni ci sono l’irregolarita intesinale, per le donne anche nel ciclo mestruale. Inoltre sentirsi stanchi e perdere i capelli

Prodotti tipici, locali, a km 0, sono identificati come sinonimo di qualità, spesso se paragonati a quelli industriali… è vero o si tratta di luoghi comuni?

Beh, certamente è giusta l’idea di base, ma è da considerare il contesto, anche legislativo, per trarre le nostre conclusioni. Io ci metterei anche un’ulteriore accortezza: i prodotti stagionali, che sono importanti nell’alimentazione, non soltanto per le loro qualità, ma anche per garantire all’organismo un’alimentazione variata ed altenata secondo i ritmi della natura.



C’è correlazione tra inquinamento ambientale e la crescita esponenziale di allergie ed intolleranze che si sono verificate negli ultimi decenni?

Purtroppo sì… molti, troppi errori sono stati fatti senza un minimo di coscienza o lungimiranza, vedi l’utilizzo di pesticidi in agricoltura… o vivere o lavorare in zone industriali… o l’utilizzo nell’edilizia di materiali con sostanze cancerogene… o l’uso eccessivo di conservanti negli alimenti…



Lo studio sulla nutrizione è in costante aggiornamento. Quali sono alcune delle più diffuse credenze sulla nutrizione che la ricerca ha invece smentito?

Andiamo nel classico: no questo contiene Grasso! Fermi tutti… L’utilizzo delle sostanze grasse è molto cambiato nel corso degli anni. Accurate ricerche scientifiche hanno portato ad appurare che ci sono grassi e grassi, come carboidrati e carboidrati… e l’effetto sulla nostra salute è spesso opposto.

Da questo mese inizia una tua rubrica su Eclipse Magazine. Cosa ti senti di dire ai nostri lettori?

L’idea è quella di darvi consigli per una corretta alimentazione… star meglio è anche una nostra scelta e se mangiando riesci a star meglio è un traguardo raggiunto che si ripagherà nel tempo. E poi… seguitemi con costanza e lo saprete…



Ringraziamo il dott. Luca Napoli per aver accettato la nostra richiesta di collaborazione. Da oggi in poi Eclipse Magazine avrà la certezza di offrire un ulteriore argomento attuale ed interessante per i propri lettori.