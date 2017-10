Le interviste di Eclipse: Igor Mattei

In occasione dell’uscita del film “Te Absolvo”, intervistiamo l’attore comprimario del film di Carlo Benso

Te Absolvo, il film di carlo Benso, uscirà il 17 ottobre, e sarà presentato in quella data nel cinema Madison di Roma, con il cast al completo. Intervistiamo l’attore Igor Mattei, protagonosta insieme a Toni Garrani della pellicola indipendente.

Un ruolo dalle sottili sfaccettature, come lo hai preparato, che esperienza è stata?

Ho sempre avuto un approccio poco metodico e molto istintivo alle sceneggiature o ai copioni. Assorbo sempre per “costruire” un personaggio la prima impressione che mi arriva dalle singole battute e poi vado cesellando col regista o da solo quando lavoro per conto mio. E lascio poi che la mia interagisca con quella del /dei partner con i quali di volta in volta ho lavorato. Con l’augurio di trovare colleghi che non si chiudano in autoreferenziali percorsi introspettivi o in istrionismi e si lascino altrettanto andare a questo gioco di reciproco ascolto: quando accade è magia. Cosí ho fatto anche per questo ruolo. E per fortuna la magia c’ è stata grazie a Toni Garrani, attore e collega di grande esperienza e tecnica ma nel lavoro sul set sempre di estrema discrezione e garbo, anche quando mi ha proposto il suo punto di vista su alcuni passaggi del mio personaggio. Mi ha fatto lavorare serenamente, senza ansia e questo mi ha permesso di lavorare al meglio, nonostante le tempistiche strettissime.

Come ci racconteresti il rapporto con Carlo Benso, il regista?

Direi “dialettico” come d’altronde lo è il nostro rapporto nella vita … È un artista ostinato e determinato ed io sono collaborativo ma esigente e questo ci ha portato anche a qualche piccolo scontro (che secondo me nei limiti del rispetto dei ruoli e delle professionalità reciproche può portare soltanto ad una maggiore, arricchente conoscenza umana e quindi artistica). È un regista che ama lavorare con gli attori e sulle battute – per via della sua formazione teatrale e questo è un merito affatto scontato – se guardando tanta cinematografia italiana mi accorgo di quanti registi pur bravissimi e virtuosi dietro la macchina da presa non amino o forse non sappiano farlo. Nutro per Carlo una simpatia naturale e spontanea che ci ha portato già più di una volta a collaborare non ultimo nel lancio di questo progetto filmico che mi “vanto” con un certo orgoglio di aver fatto nascere… ringraziandolo per aver accettato la sfida quando dopo aver letto la sceneggiatura gli ho detto che il ruolo di Don Paolo avrei potuto farlo io. Ci ha pensato e la sera mi ha scritto: “Oh Igor ma lo sai che non solo hai fatto bene a proporti ma.ti ringrazio per averlo fatto. …perché davvero penso che tu sia l’attore giusto “…

Una grande avventura di cinema indipendente. Restando su questo argomento, è possibile fare cinema indipendente di qualità in Italia e diffonderlo?

Cinema indipendente in Italia? Ormai a parte quelle pochissime produzioni che prendono il grosso dei finanziamenti statali, essere indipendenti non è più una scelta ma un’alternativa obbligata … Certamente essere indipendenti nel cinema richiede sempre quella copertura economica minima che non è mai uno scherzo… Ma chi dice, se si affronta con lucidità la questione, che da questa necessità non nasca qualcosa di migliore e di più bello? Se a livello produttivo e quindi artistico si sarà costretti a un maggior coraggio, a una minore prudenza… In fondo il neorealismo così nacque …