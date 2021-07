“Dio onnipotente ed eterno, creatore di tutte le cose per l’utilità del genere umano degnati di benedire e di santificare queste creature di erbe e di fiori, affinché tutti quelli che da esse ne abbiano presi alcuni e li abbiano portati con sé ricevano la guarigione tanto del corpo come dell’anima, e affinché per propria forza, e in onore di Tuo Figlio e Nostro Signore e in onore del beato Giovanni Battista siano nuovamente beati e santificati e abbiano potere contro le tenebre, le nubi e le malignità delle tempeste e contro le incursioni dei demoni …”

Lavanda

Questa preghiera viene attualmente recitata ancora nei piccoli centri della pianura padano-veneta, ma è presente nell’ Italia intera con alcune differenze dovute ai luoghi e alle diverse influenze culturali, in occasione della. Santificate ora dalla religione cattolica sono da sempre considerate magiche e colme di poteri particolari. Ma quali sono le erbe di San Giovanni?La tradizione ne segnala nove, tuttavia a seconda della zona non sono sempre le stesse, e questo porta ad aumentare il loro numero in maniera sensibile se vogliamo ricordarle globalmente. Prenderemo in considerazione le più semplici da trovare anche oggigiorno, in modo tale da poterle riconoscere e comprenderne appieno il loro significato, che come molti sanno non è esclusivamente l’aroma particolare in una squisita pietanza.

Le nostre nonne la raccoglievano nel momento della fioritura per farne mazzetti fitti, strettamente legati assieme sempre con un filo di lavanda, per metterli tra la biancheria, profumandola gradevolmente. Propizia la purificazione, la felicità, l’amore, la pace, la protezione.

Si utilizza anche come incenso.

