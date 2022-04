Porto Torres: un viaggio per gli amanti della natura selvaggia

È probabile che tu abbia cominciato a valutare delle possibili mete per la prossima estate ma nessuna si discosta troppo dalle precedenti. Magari, stai cercando un qualcosa che vada ben oltre la classica località di mare, un luogo che offra un contatto con la natura incontaminata e con le civiltà del passato. Sappi che non sei il solo a desiderare un viaggio tra natura e storia per la prossima estate. Per te e molti altri esploratori, crediamo che Porto Torres sia una sorta di tappa obbligata.

Porto Torres è una cittadina di quasi 22 mila abitanti al centro del golfo dell’Asinara. In più, la posizione strategica la rende facilmente raggiungibile con traghetto Porto Vecchio Porto Torres per chiunque arrivi dalla Corsica. Dal mare cristallino, è visibile un promontorio che lentamente degrada verso la piana della Nurra, dominata dalla macchia mediterranea.

Un’altra vista emozionante si ha dalla Torre Aragonese del XIV secolo, regalante un magnifico scorcio sul parco naturale dell’Asinara.

Orari e tratte dei traghetti per Porto Torres

I cittadini francesi e chiunque viva in Corsica per altre ragioni, può raggiungere Porto Torres in circa 4 ore e mezza, imbarcandosi a Porto Vecchio. Questo importante snodo per navi e traghetti si trova a sud dell’isola francese e si affaccia sul Mar Tirreno. Sfortunatamente, si tratta dell’unico punto di partenza per gli abitanti dell’isola.

Nel periodo primaverile, data la scarsa affluenza e la distanza che intercorre tra il punto di partenza e quello d’arrivo, la tratta con traghetto Porto Vecchio – Porto Torres si tiene solo una volta a settimana. Diversa la situazione in estate. Infatti, quando le temperature cominciano a salire insieme al desiderio di vedere cose nuove, le tratte si tengono a distanza di due o tre giorni. Così facendo, le autorità portuali riescono a gestire il continuo flusso di turisti in partenza.

Da qualche anno ormai, la tratta Porto Vecchio – Porto Torres è servita con navi di grandi dimensioni ed ultraccessoriate. Le navi moderne che sbarcano in Sardegna sono ricche di punti d’interesse per genitori e figli: ristoranti, bar, spaghetterie, pizzerie, piscine, negozi ed aree gioco per i più piccoli. In questo caso, è proprio vero che la vacanza ha inizio sulla nave.

Nel frattempo, se papà ha guidato molte ore per raggiungere Porto Vecchio, avrà tempo di ricaricare le energie e di schiacciare un pisolino noleggiando una cabina.

Gli eventi da non perdere a Porto Torres

Quest’estate la cittadina di Porto Torres propone un lungo calendario di eventi che spaziano tra folklore, arte e cultura.

Dal 27 luglio al 3 agosto, c’è il Carnevale estivo, una tradizione popolare che si sviluppa nelle aree del centro e del lungomare con gruppi in maschere antiche.

La sera del 24 luglio segna l’inizio del festival di musica jazz e classica nell’atrio della basilica di San Gavino. Quest’anno il filo conduttore della rassegna sarà il legame tra musica e natura.

Per tutto il mese di luglio, ogni venerdì, si rinnova l’appuntamento con il grande cinema d’autore proiettato all’esterno del vicolo Turreni.