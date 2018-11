Il Gruppo Orsero, la qualità della frutta fresca da ogni zona del mondo

La frutta è un alimento naturale che ha una grandissima importanza per la cura del nostro organismo, tanto che è sempre presente nei regimi alimentari, siano essi normali, salutari o dimagranti. Dietologi e nutrizionisti, oltre agli scienziati del settore, hanno da sempre studiato le particolarità dei singoli frutti, somministrandoli nelle loro prescrizioni personalizzate e concentrandone la qualità in estratti e prodotti che possono variare dagli integratori, alla cosmesi, ai profumi e alle medicine.

Ma quando si parla di frutta il primo pensiero che passa per la mente è il gusto, che nella quasi totalità dei casi è derivato dalla qualità dei prodotti. Sotto quest’ottica, ma anche in una visione più ampia, l’azienda dei Fratelli Orsero è da considerarsi leader in Europa per la grande distribuzione dei prodotti ortofrutticoli, che vengono selezionati direttamente alla fonte, grazie ad una fitta rete di fornitori di altissima qualità, disseminati in giro per il mondo. Questa attenta organizzazione così capillare e radicata ha permesso al marchio F.lli Orsero di raggiungere i più alti livelli di qualità delle proprie derrate, grazie soprattutto al sistema di controllo della filiera, che va a seguire ogni fase, dal terreno e perciò al rispetto dell’ambiente, al bancone di vendita, garantendo, dunque, la genuinità, il perfetto mantenimento e quindi la freschezza dei prodotti. Non è un caso, infatti, che i F.lli Orsero siano presenti in tutta Italia e che abbiano espanso la loro copertura nei mercati europei più esigenti, come quello francese, tedesco, greco e portoghese. Un fattore di sicuro interesse per gli acquirenti è caratterizzato anche dalla vastissima varietà di prodotti commercializzati. Per ciò che concerne la frutta, infatti, sono presenti le banane, il bananito (baby banana), clementine, melone, cocco, mele, ananas, kiwi, arance, limoni, pere, lime. Ma non mancano anche frutta più esotica e ricercata, come il mango, avocado, papaya, maracuya, passion fruit, mangustan, rambutan, kiwano, alchechemgi, carambola, kumquat, pitaya, granadilla, curcuma, zenzero. Inoltre fanno parte della gamma esclusiva Bio gli ananas e le banane.

Per la cura e l’attenzione che il marchio F.lli Orsero dedicano ogni giorno ai loro prodotti pronti per il cliente, è da ricordare la linea fresh cut, ossia il meglio della frutta selezionata e tagliata, pronta per il consumo. Questa offerta garantisce un’esplosione di sapori e di profumi uniti alla freschezza e alla comodità di poterli mangiare direttamente dalla vaschetta, il tutto senza alcun conservante, come fosse colta al momento e tagliata davanti ai vostri occhi.