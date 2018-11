Cotonella: quarant’anni di esperienza per la tua intimità

Sono già diversi decenni che gli indumenti intimi hanno acquisito un valore estetico aggiunto nella cura del proprio abbigliamento quotidiano. Ne esistono, infatti, moltissime tipologie, specie se si tratta di quelli femminili divenuti, col passare del tempo, vere e proprie armi seduttive imprescindibili. Il criterio utilizzato dalle case produttrici di mutande e reggiseni è frequentemente incentrato sulla ricerca del comfort abbinato al raffinato gusto estetico, con scelta di tessuti ricercati, anallergici, ma al contempo comodi, che possano garantirne un utilizzo quotidiano senza rinunciare ad un pizzico di malizia che, come ormai sappiamo, non guasta mai.

La gamma dei modelli offerti è spesso atta alla valorizzazione delle forme del corpo femminile, perciò alle rotondità e alle sinuosità naturali, che possono essere così esaltate dalla cura di quei particolari ritenuti utili per dare un equilibrio estetico di assoluto rilievo. È questo il caso della mutanda brasiliana, che con la sua struttura armoniosa garantisce un impatto visivo ed estetico eccezionale, in grado di dare ampie soddisfazioni anche per le fisicità soggette a qualche imperfezione, tra l’altro del tutto normali, visto che si tratta di biancheria intima adatta ad essere vestita ad ogni età. Gli slip brasiliani da donna Cotonella sono proprio quel genere di indumento intimo che mantiene viva l’unione tra praticità, eleganza e ricercatezza, grazie anche alla vasta linea di modelli studiati appositamente per una donna decisa, consapevole e seducente. Le caratteristiche principali della produzione degli slip brasiliani Cotonella prevedono un’attenzione ai minimi particolari, perché sono proprio quelli a dare la certezza di distinguersi in un mercato altamente competitivo.

L’intera linea offre uno slip sgambato in cotone, microfibra ed elastan, che varia da modelli basic a quelli più eleganti e fantasiosi con morbidi pizzi elasticizzati, che si differenziano in maniera sostanziale sia dal tanga che dal perizoma, decisamente più audaci e meno pratici per l’uso di ogni giorno. La zona posteriore è composta da due mezzelune che si adagiano sui glutei in maniera armoniosa ed elegante, lasciando intuire le rotondità con un seducente gioco di “vedo non vedo” intrigante, adatto per una donna in equilibrio con la propria femminilità. Il taglio garantisce, inoltre, l’effetto di allungare le gambe e di esaltare i glutei, siano essi tonici, voluminosi o appiattiti. Ma i prodotti della Cotonella sono anche attenti ad assicurare una perfetta vestibilità che vada a nascondere il tipico segno che spesso si rende più che visibile sotto indumenti attillati, grazie alle cuciture a taglio vivo.