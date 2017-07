Le Erbe di San Giovanni sono per tradizione magiche. Tuttavia ce ne sono alcune che sono autenticamente misteriose, tanto da non essere presenti in alcun trattato botanico. Tra quelle che prenderemo ora in considerazione ci sono le erbe rare, di non semplice reperibilità ed utilizzo, ed altre di cui non c’è mai stata prova di esistenza se non in trattati magici, cui vengono attribuite proprietà terapeutiche fantastiche.

Artemisia

Consacrata alla Luna, sorella di Apollo, è la pianta più conosciuta per le sue proprietà delle note “erbe di S. Giovanni” si trova facilmente sul ciglio della strada e nei campi, ed è apparentemente modesta, pur possedendo doti a dir poco eccezionali, e per questo motivo è conosciuta da tempi immemorabili. Le artemisie sono di diverso tipo, ma sicuramente la più celebre è l’Artemisia absinthium, comunemente detta assenzio. Le antiche tradizioni danno a questa pianta delle capacità prodigiose in parte legate alla credenze popolari. Infatti è un erba che scaccia i diavoli e gli spiriti maligni, neutralizza il malocchio. Uno solo rametto basta ad alleviare le “pene” del viandante, ed è tradizione portarla addosso non soltanto in occasione di serate magiche come quella tra il 23 ed il 24 giugno, perché favorisce i viaggi. Ed è qui la sua particolarità: il termine viaggio è da intendersi anche in senso spirituale. La tradizione la identifica come erba presente nell’Eden, il Paradiso Terrestre.

Verbena

È simbolo di pace e prosperità. Ha come poteri la purificazione, l’amore, la castità, il sonno e la giovinezza. Il mondo classico la definiva: “lacrime di Iside“, “sangue di Mercurio“, “erba di Ercole“.

I suo nomi latini verbenaca, verbenae, derivano da un antico termine indoeuropeo dalla cui radice proviene anche il greco rhabdos, verga o più precisamente bacchetta magica. Venere, era rappresentata incoronata di verbena e mirto, e perciò i filtri d’amore erano creati con la base di questa pianta. Aveva anche il pregio di proteggere dal contagio durante le epidemie, molto frequenti durante il Medio Evo.

Iperico

Il suo stretto legame col Battista sarebbe testimoniato dai petali che, strofinati tra le dita, le macchiano di rosso perché contengono un succo detto per il suo colore “sangue di San Giovanni“. Dona la salute, la forza, la felicità e la divinazione d’amore, e protegge dalle avversità. Inoltre è definito scacciadiavoli. È un amuleto contro ogni forma di stregoneria.