Alice Nella Città alla Festa del Cinema di Roma 2018

Si è svolta lo scorso 1 ottobre presso il MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo di Roma, presieduta da Fabia Bettini, la conferenza stampa di presentazione della 16esima edizione di Alice Nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni di artisti del cinema, film-makers e video-makers, che ha come target un pubblico delle famiglie. Perché se il Cinema, in quanto Settima Arte, si pone come un occhio aperto verso la realtà, e sempre più spesso diviene il filtro per la sua comprensione per quanto riguarda i giovanissimi, Alice Nella Città si pone come obiettivo di aprire un secondo occhio verso il rapporto tra la nuova generazione e quella dei genitori, che ne sono – o perlomeno dovrebbero esserne – guida. Sempre più spesso, infatti, ragazzi e ragazze vanno avanti sbandando tra le immagini illusorie dei media e le seduzioni di una realtà non sempre troppo positiva, e si trovano a brancolare nel buio esattamente come Alice, la protagonista del romanzo di Lewis Carroll.

“Siccome non era in grado di rispondere a nessuna delle domande, non dava molto peso alla maniera in cui se le poneva.” scrive Carroll descrivendo Alice. E così anche i ragazzi di oggi spesso non sono in grado di rispondere ai piccoli e grandi interrogativi quotidiani, e cercano certezze nel linguaggio che più gli è comprensibile: quello dell’immagine. Per questo il compito e la responsabilità del cinema di oggi forse dovrebbe essere anche quello di dar loro almeno qualcuna di queste risposte. Soprattutto perché in quel momento, seduti davanti ad uno schermo (che sia a casa o al cinema) i ragazzi si pongono in ascolto, si prendono un break da quel mondo là fuori che cammina ed avanza ad iper-velocità, veloce tanto quanto le loro dita che picchiettano sugli smartphones, e scattano ed inviano foto, e condividono immagini … e raccontano storie. Alice Nella Città è un’occasione, un’oasi dove raccontare e raccontarsi, dove condividere storie.

La rassegna si svolgerà a Roma dal 18 al 28 ottobre 2018 tra Casa Alice, gli spazi dell’Auditorium Parco della Musica e alcune sale cinematografiche della città, ed ospiterà alcuni grandi nomi del mondo dello spettacolo nazionale ed internazionale; primo tra tutti, attesissimo dai ragazzi (ma anche da quelli un po’ più grandicelli), Jim Parsons, (Sheldon di Bing Bang Theory) che sarà a Roma per presentare il lungometraggio insieme al regista del film e sarà anche protagonista di un incontro con i ragazzi.

Per festeggiare il suo arrivo in Italia, Alice organizzerà anche un evento speciale legato ai 10 anni di Big Bang Theory, la serie più seguita in America negli ultimi 18 anni.

Alice nella Città 2018

di Chiara Alivernini