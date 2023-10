Il cambio della cultura, da fisica a digitale: verso un’epoca dominata dal web

Il mondo contemporaneo ha una caratteristica, forse unica, che lo contraddistingue da tutte le epoche precedenti. Si tratta del cambiamento, che è tanto più rapido e dinamico quanto meno è il tempo in cui si consuma. Da questo punto di vista merita una parentesi a parte tutto ciò che va sotto il nome di cultura digitale. Ecco, parlando di cambiamenti, va sottolineato che anche la cultura, oggi, ha una dinamica diversa.



E l’aggettivo non è casuale: cultura digitale è un termine che affonda le sue radici nel web, che ha a che fare con il solo mondo di internet, dove si nasce, si cresce e dove si muore. Tutto e subito, si consuma rapidamente un prodotto o un contenuto a suon di click o con movimenti del mouse. Fatto sta che oggi ci si fa una cultura online. E si può emergere anche online, così come si può lavorare via web. Ci sono dei settori completamente stravolti da questa rivoluzione culturale. Settori che prima erano fisici e che oggi sono digitali, come quello del commercio o dell’intrattenimento. Completamente stravolti.



Un ottimo esempio di cultura digitale è fornito dagli influencer, praticamente professionisti dei social che tra Instagram e TikTok hanno creato i loro rispettivi imperi. Chiara Ferragni è l’esempio più alto ed importante di una categoria che oggi conta in Italia oltre 350.000 professionisti. Gente che, cioè, ha fatto di queste piattaforme la sua dimensione. Esempio vincente di cultura digitale, tra chi crea contenuti e sponsorizza prodotti.



Si è già fatto riferimento al mondo dell’intrattenimento. Ed è qui che trovano spazio i gamer, lanciati in orbita da piattaforme come Twitch, che hanno fatto – è il caso di dirlo – del loro divertimento una professione e un intrattenimento a loro volta anche per milioni di utenti appassionati, giocatori o semplici spettatori. Una rivoluzione nella rivoluzione.



Il futuro, con l’arrivo e l’implementazione di nuove tecnologie, offre poche alternative. Sarà sempre più immersivo, con internet destinato a farla da padrona e a continuare a stravolgere una cultura digitale sempre più dinamica ed in trasformazione. In particolare, le ultime generazioni beneficeranno di questi confort, dei loro pregi e dei loro difetti. Anche delle loro storture.



Per quanto rivoluzionario, il web è un universo non esente da pericoli e situazioni limite. Per cui la rivoluzione digitale, con la sua cultura, continueranno e avranno il loro impatto fino a che ci sarà alla base la giusta dose di consapevolezza a guidarne le azioni.