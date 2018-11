Nutraceutica: TID, la Termogenesi indotta dalla dieta

Vi è mai capitato di sentire caldo dopo un pasto come un fiammifero che prende fuoco?

Scientificamente viene chiamiato TID (Termogenesi indotta dalla dieta) ed è una dissipazione di calore, provocata dal processo di digestione stesso, e deve quindi essere considerata generalmente energia passiva prodotta dalla digestione degli alimenti stessi e non determina una spesa calorica specifica.

Non si tratta di un dispendio energetico.

In generale l’energia prodotta è più alta per i protidi che glicidi che i grassi.

Produco più calore se mangio una bistecca rispetto ad un piatto di pasta che sarà maggiore rispetto a della frutta secca. Dopo l’ingestione di un pasto (periodo post-prandiale) la spesa energetica è più alta per un periodo di circa 4-8 ore, e l’attività metabolica può arrivare ad elevarsi fino al 40%. la TID inizia a manifestarsi già dopo un’ora dall’ingestione degli alimenti, raggiungendo i valori massimi nelle seguenti due o tre ore, per poi diminuire gradualmente fino a portare il metabolismo nelle condizioni basali entro le otto ore al massimo.

Quindi Termogenesi indotta dalla dieta è influenzata dalla quantità del pasto, dal fatto che sia solido o liquino e se è più o meno integrale.

Avviene esclusivamente nei tessuti come l’adipe e grasso bruno.

Dott. Luca Napoli

biologo nutrizionista

per​ ​info:

lnapoli74@gmail.com