Nutraceutica: le Brassicacee o se preferite i cavoli, i broccoli e…

Delle Brassicacee o Brassicaceae o Cruciferae fanno parte i cavoli, i broccoli, le cime di rapa, il cavolfiore, i broccoletti, le rape e molti altri ortaggi

La storia ci racconta che tra le prime piante coltivate dall’uomo, compaiono sicuramente le ​Brassicacee, e che per millenni sono state fondamentali nell’alimentazione dei popoli europei. A quanto pare i Romani ne andavano matti​ e i Cinesi​ ​hanno​ ​da sempre​ ​coltivato​ ​abbondanti​ ​varietà​ ​di​ ​questi​ ​ortaggi.

Fa sorridere che gli antichi conoscevano e usavano le ​Brassicacee nella loro alimentazione a scopo medicinale. Infatti anticamente i contadini ritenevano che i cavolini di Bruxelles favorissero l’efficienza mentale, mentre gli antichi Egizi si servivano​ ​del​ ​cavolo​ ​per​ ​prevenire​ ​la​ ​sbornia.

Oggi sappiamo che hanno incredibili proprietà nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e di alcuni tipi di tumori che sono la maggiore causa di mortalità nei paesi​ ​industrializzati.

I responsabili di questo fenomeno protettivo sono i ​“composti fenolici” riuniti in gruppi​ ​diversi.

È interessante sapere che tra questi composti vi è il ​sulforafano, che nell’organismo funziona come antiossidante indiretto, lavorando come catalizzatore: è l’artefice del sapore un po’ piccante che troviamo nei broccoli crudi. Antiossidante indiretto significa che non neutralizza direttamente i radicali liberi, ma ha la funzione di stimolare ed esaltare i sistemi antiossidanti cellulari naturalmente presenti, quindi ha un’azione molto più prolungata. Il ​sulforafano ha anche la caratteristica di stimolare alcuni enzimi incaricati di agire contro la proliferazione​ ​tumorale.

I broccoli e i cavolini di Bruxelles sono, dal punto di vista nutrizionale, la miglior fonte di​ ​​sulforafano:​ ​una​ ​porzione​ ​(mezza​ ​tazza)​ ​ne​ ​fornisce​ ​addirittura​ ​60​ ​grammi. Inoltre contengono quercitina (contenuta anche nel vino rosso) e antocianidine che appartengono​ ​al​ ​gruppo​ ​dei​ ​flavonoidi.

Uno studio recente, condotto da un team di ricercatori giapponesi, ha scoperto che le ​antocianine sono in grado di modificare la funzione delle cellule adipose e possono aiutare a combattere i sintomi della​ Sindrome Metabolica​. Quando si parla di Sindrome Metabolica (detta anche sindrome da insulino-resistenza) si intende quell’insieme di sintomi legati a patologie cardiovascolari e al diabete, compresi iperglicemia, ipertensione, obesità, elevati livelli di trigliceridi e bassi livelli di colesterolo​ ​buono​ ​(HDL)​ ​nel​ ​sangue.

Delle ​Brassicacee si consumano le foglie, come nel caso del cavolo cappuccio, del cavolo verza, dei cavolini di Bruxelles, della rucola e del cavolo cinese, oppure le infiorescenze non​ ​ancora​ ​mature,​ ​come​ ​per​ ​i​ ​broccoletti,​ ​il​ ​cavolfiore,​ ​i​ ​broccoli​ ​e​ ​le​ ​cime​ ​di​ ​rapa.

Per avere questo effetto di cui abbiamo appena parlato, ci dicono che occorra consumare 5 porzioni di frutta e verdura​ ​al​ ​giorno.

Ma​ ​​a​ ​quanto​ ​equivale​ ​1​ ​porzione?

Per gli ortaggi a foglia larga e l’insalata, 1 porzione equivale a circa 80 gr. o una ciotola.

Per​ ​le​ ​verdure​ ​cotte​ ​o​ ​crude​ ​in​ ​generale​ ​circa​ ​82​ ​gr.​ ​o​ ​mezza​ ​ciotola.

Per​ ​pomodori,​ ​carote,​ ​etc.,​ ​circa​ ​50/80​ ​gr.​ ​o​ ​1​ ​unità.

Tornando sull’argomento broccoli ed affini, consiglio di comprarlo quando è bianco, senza parti annerite o molli e con le foglie sode​ ​e​ ​ben​ ​raccolte​ ​attorno​ ​all’​​infiorescenza.

Provate a gustarlo anche crudo, diviso in cimette e poi affettato sottilmente. Condite, se vi piace, con aceto, un cucchiaio di senape, una grattugiata di pepe nero e dell’ottimo​ ​olio​ ​extra​ ​vergine​ ​di​ ​oliva​.

Dott. Luca Napoli

biologo nutrizionista

per​ ​info:

lnapoli74@gmail.com