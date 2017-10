Camera Café: il programma di Rai 2 avrà come guest star Clizia Fornasier

L’attrice e modella veneta, nei panni di una volontaria di un’associazione di migranti, conquista il cuore di Luca

Clizia Fornasier è la guest star della puntata di Camera Café, in onda in prima tv assoluta su Rai2 martedì 24 ottobre, alle ore 21.05.

Nell’episodio Caporale mio caporale, la bellissima attrice e modella veneta interpreta una volontaria di un’associazione di migranti; Luca, che se ne è perdutamente invaghito, cerca ogni stratagemma per rivederla, persino quello di far infortunare i rifugiati della sua cooperativa. Non pago, Nervi trova anche un modo low cost per riciclarsi come travel vlogger…

L’attesissima nuova stagione di Camera Café, storica sketch-com adattata dall’omonimo format francese e guidata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu riconferma la capacità del programma di fotografare i cambiamenti sociali dell’Italia con l’ironia, il cinico umorismo e il politicamente scorretto che l’hanno contraddistinta dal suo esordio nel 2003, facendola diventare uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana. Forte già di 1.576 episodi e di 5 stagioni, Camera Café, che torna dopo 5 anni con la produzione di ZeroStories in collaborazione con Rai Fiction, è un programma ormai entrato nell’immaginario collettivo, tanto da vantare numerose citazioni, parodie e svariate imitazioni.

Camera Café: guest star Clizia Fornasier

Martedì 24 ottobre 2017, ore 21.05, in prima tv assoluta su Rai 2

CREDITI

Regia: Fabrizio Gasparetto

Sceneggiatori: Lorenzo De Marinis, Matteo Levati, Giuseppe Di Masi, Marco Renzi, Fabio Vassallo, Alessandro Zullato

Aiuto Regia: Silvia Bizzotto

Direttore della fotografia: Massimo Schiavon

Scenografia: Claudia Brambilla,

Costumi Susanna Ausoni

Sound Designer: Alessandro Meistro

Montaggio: Giuseppe Zito, Claudia Rosa, Riccardo Sgalambro

Produttore esecutivo: Valentina Rizzato

Produttore Rai: Alessandra Ottaviani

Produttore: Matteo Scortegagna

Prodotto da ZeroStories srl in collaborazione con RAI FICTION