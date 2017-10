Infinity: Lethal Weapon la serie ispirata al celebre film “Arma letale”

Il 25 ottobre su Infinity arrivano le paratorie e adrenalina con la serie ispirata al celebre film “Arma letale” di Richard Donner

Tenetevi pronti per un carico massiccio di adrenalina e suspance, da domani 25 ottobre arriva su Infiniy “Lethal Weapon”, ispirato al famoso film d’azione “Arma letale” del 1987 con Mel Gibson e Danny Glover.

I protagonisti sono l’istintivo e irruento poliziotto texano Martin Riggs (Clayne Crawford), che decide di iniziare una nuova vita dopo la perdita della famiglia e Roger Martaugh (Damon Wayans), detective di lunga esperienza che dopo un attacco di cuore è costretto ad evitare ogni forma di stress.

Sono loro a fare coppia fissa in quel di Los Angeles: una combinazione di caratteri scoppiettante che li permetterà di lavorare fianco a fianco e risolvere con successo casi misteriosi.

Indagini, sparatorie e criminalità sono per loro all’ordine del giorno e non c’è dubbio che lo diventeranno anche per voi.

Lethal Weapon