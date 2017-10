Il Falco e il Gabbiano: la settimana dal 23 al 27 Ottobre 2017

Nuove ed interessanti storie ci attendono nel programma Il Falco e il Gabbiano su Radio 24. Enrico Ruggeri ci parlerà del cantautore recentemente scomparso Tom Petty, lo scrittore milanese Carlo Emilio Gadda, il centrocampista Giovanni Lodetti e Rita Pavone

Lunedì 23 ottobre: A tre settimane dalla morte di Tom Petty, oggi, 23 ottobre, Enrico Ruggeri gli dedica la prima puntata della settimana de Il Falco e il Gabbiano. Nato nel 1950 nel profondo Sud americano, Petty ha segnato la storia della musica americana, interpretandola con onestà e rigore: in perenne lotta contro le major discografiche, colpevoli di schiacciare l’arte sotto il fardello dell’interesse economico; critico verso la svolta digitale nella produzione musicale, ha suonato un rock coerente, ma aperto alle contaminazioni incarnando lo stereotipo del rocker americano, orgoglioso e onesto. Musicalmente autodidatta, ha scoperto la passione per il rock and roll grazie ad un incontro, da ragazzino, con il suo mito: Elvis Presley.

Martedì 24 ottobre: 24 ottobre 1917 – 24 ottobre 2017. Esattamente 100 anni fa prendeva il via la tragica Battaglia di Caporetto, considerata la più grave disfatta nella storia dell’Esercito Italiano, che vedeva contrapposte le nostre truppe a quelle austro-ungariche e tedesche. È il culmine della Prima Guerra Mondiale, che si combatte nelle trincee e nei cruenti corpo a corpo: tristi giorni che vedono la sconfitta degli Italiani su tutti i fronti. Un evento di enorme gravità che porta alla sostituzione del Generale Luigi Cadorna con il Generale Armando Diaz. Le truppe italiane riusciranno sotto il suo comando a riorganizzarsi velocemente e a fermare i nemici sul Piave. Una storia documentata dal protagonista della puntata… Un grande scrittore milanese che arruolatosi volontario si trovava a Caporetto: Carlo Emilio Gadda.

Giovedì 26 ottobre: Enrico Ruggeri ci porta al centro del campo di calcio, dove servono giocatori di equilibrio e polmoni, capaci di attaccare gli spazi. Il centrocampo è infatti una terra di mezzo, dove convivono mediani che devono faticare per due e calciatori con i piedi buoni, a cui basta un lampo per illuminare un’azione di gioco. Lì hanno giocato operai del pallone come Gattuso, Furino e Tagnin e fuoriclasse come Pirlo, Crujiff e Rivera. La storia di un calciatore che appartiene alla prima categoria, che avrebbe potuto trovarsi a pieno titolo nel gotha dei grandi dell’epoca. Ma la sua vicenda personale e alcuni fatti molto umani l’hanno destinato all’oblio della memoria. È la storia di Giovanni Lodetti.

Venerdì 27 ottobre: la storia di una donna dalla forza straordinaria, con un talento senza confini e una grinta incontenibile: Rita Pavone. Generosa, schietta e carica di umanità, in oltre sessant’anni di carriera ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo cantando canzoni dal successo enorme, entrate a pieno diritto nella storia della musica e che sono diventate la colonna sonora delle nostre vite. È stata attrice di televisione, di cinema, di teatro, conduttrice, autrice, produttrice e talent scout. Un’artista vera e poliedrica che è stata sempre un passo avanti nelle sue scelte, sia quelle professionali sia quelle private, e che è stata capace di mantenere una costante in così tanti anni sotto i riflettori: l’amore incondizionato del pubblico.

Il Falco e il Gabbiano: la settimana dal 23 al 27 Ottobre 2017

Ogni giorno, da lunedì a venerdì alle 15.00 su Radio 24

Per l’ascolto: www.radio24.it

Per informazioni: http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/falcogabbiano