Moglie, madre e feroce giustiziere…

Beatrix Rose è una moglie e una madre. Ma Beatrix Rose è anche una donna letale, un’assassina dalla parte del bene. O così credeva, finché non viene tradita proprio da chi aveva la sua massima fiducia. Suo marito viene ucciso, sua figlia di appena tre anni viene rapita e tenuta in ostaggio.

Quando Beatrix riesce a riaverla con sé, capisce che la sua vecchia vita è finita per sempre. Si ritira a Marrakesh a crescere sua figlia. Ed è finalmente felice…

Ma qualcosa cambia, frantumando quel paradiso illusorio e riportando a galla il passato.

Beatrix scopre purtroppo di avere un anno di vita ancora, al massimo, e decide di dedicare il tempo che le rimane a ciò che l’ha tormentata in tutti quegli anni di apparente serenità: la vendetta. Vendicarsi di chi le ha ucciso l’uomo che amava, i suoi ex compagni di squadra, diventa la sua unica missione…

Perché Beatrix Rose è un ex agente dei servizi britannici specializzata in esecuzioni clandestine, e tutta la sua “arte”è letale per chiunque le abbia mai fatto del male.

Un Thriller adrenalinico impostato sulla ricerca di una giustizia, non legale, non morale, ma animale, letale e senza sosta. Il tempo stringe… per tutti…

La Vendicatrice

Autore : Mark Dawson

Editore: Longanesi

Data di Pubblicazione: Marzo ‘2017

Prezzo: 16,40€

Mark Dawson è uno scrittore inglese. Per dieci anni ha svolto l’attività di avvocato, lavorando nella City londinese, dapprima perseguendo il riciclaggio di denaro sporco in giro per il mondo, e in un secondo momento come avvocato di celebrità, specializzato nelle denuncie per diffamazione. Attualmente lavora a Londra per l’industria del cinema oltre a scrivere.