Mercatino di Natale di Trento: Piazza Fiera accoglie il Natale 2016

A Trento la 23esima edizione del tradizionale Mercatino di Natale

Il Mercatino di Natale di Trento nella sua edizione del 2016 spegne le ventitré candeline. Sono infatti ben ventitré le edizioni che hanno allietato (ed allietano) ormai tradizionalmente la città ed i turisti nel periodo natalizio. Quest’anno saranno ben novantadue le casette in legno dislocate in due piazze principali: la sede classica di Piazza Fiera e in piazza Cesare Battisti.

Il Mercatino di Natale di Trento, oltre ad offrire un’ampia scelta di prodotti di artigianato, regali e addobbi per l’albero e la casa, si è specializzato nell’offerta gastronomica, proponendo un itinerario di degustazione che si snoda tra innumerevoli stand ricchi di specialità gastronomiche trentine, dolci, salumi, grappe, vini, vin brulè e piatti caldi… Un’occasione unica per godere dell’atmosfera del Natale e dei suoi tradizionali sapori. Il Mercatino si concluderà il 6 gennaio 2017 e sarà chiuso il 25 dicembre.

Ma pur essendo l’evento principale della manifestazione “Trento Città del Natale”, il periodo natalizio offre ai cittadini ed i turisti una vasta programmazione ricca di appuntamenti gioiosi.

In Piazza Duomo, dal 3 dicembre fino al 6 gennaio, si potranno ammirare giochi di luce e proiezioni natalizie in uno scenario unico.

Il Natale per i bimbi, invece, si festeggia in Piazza Dante, nel Villaggio dei Bambini, alla scoperta di giochi, animazione e laboratori creativi. Per gli appassionati del pattinaggio, è stata installata una pista di ghiaccio e per i più piccoli ci saranno i pony.

Va in scena il “Natale del Concilio” in piazza S. Maria Maggiore, dal 3 al 30 dicembre 2016, che si vestirà a festa con un ricco calendario di appuntamenti artistici, musicali ed enogastronomici.

Una novità di quest’anno è la Via del Gusto Trentino, in via S.S. Trinità, con i produttori delle associazioni più prestigiose del territorio che si alterneranno per la degustazione e la vendita dei prodotti dell’enogastronomia trentina.

In Via Garibaldi, infine, anche quest’anno è tornato il Mercatino del Volontariato e della Solidarietà.

Vi ricordiamo, inoltre, che tutta la città partecipa attivamente al Natale, perciò non perdetevi la bellezza delle sue vie e delle vetrine addobbate, per un gioioso Natale 2016.

Mercatino di Natale di Trento

19.11.2016 – 06.01.2017

Piazza Fiera e piazza Cesare Battisti

tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30

25.12 Chiuso