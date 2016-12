A Bolzano la 26esima edizione del Mercatino di Natale più grande d’Italia

Il Mercatino di Natale di Bolzano giunge al ventiseiesimo anno di vita in questo Natale 2016. È certamente uno tra i più noti d’Italia, oltre ad essere il più grande, e vanta il record di visite tra tutti i mercatini dell’area alpina. Il suo successo nasce dal alcuni fattori importanti come il luogo: Bolzano è infatti una cittadina molto affascinante e organizzata a livello turistico. I vicoli, le piazze e proprio la sua architettura del centro storico conferiscono un’aura particolare per chiunque desideri vivere la magia del Natale. Non da sottovalutare, però è anche la possibilità che vi sia la neve, che certamente aumenta il fattore scenico già evidente. Inoltre i profumi ed i sapori tipici conferiscono quel quid che va a sommarsi qualitativamente ad un’offerta già di per sé allettante. Il vin brulè, la cannella, il legno, l’odore degli abeti, i canti natalizi, le spezie, lo strudel di mele, sono tutti fattori che proiettano il visitatore esattamente nella dimensione in cui vuole essere: il vero Natale.

Nel Mercatino di Natale di Bolzano è chiara anche la ricerca del dettaglio, a partire dalla creazione delle bancarelle che sono veri e propri box-casette in legno, che abbinano alla ricercatezza della merce in vendita, l’ecosostenibilità, garantita e certificata dalla collaborazione con l’Ecoistituto Alto Adige. Dunque un percorso culturale che permette di apprezzare l’artigianato di pregio e la ricchezza della produzione enogastronomica del luogo, in armonia e rispetto dell’ambiente.

Il Mercatino di Natale di Bolzano è un’armonia di sensazioni che coinvolge la cittadina, i turisti, le famiglie, in un’atmosfera tradizionale che aiuta a riscoprire le sensazioni ed i buoni sentimenti che caratterizzano le quattro settimane dell’avvento, che in altri luoghi tendono a perdersi nella ricerca spasmodica di regali.

Mercatino di Natale di Bolzano

Fino al 6 gennaio 2017

Orari di apertura:

25/11/2016–6/1/2017

domenica–venerdì: ore 10–19

sabato: ore 10–20

Orari straordinari:

24/11/2016: ore 17–19

25/11/2016: ore 10–22

24/12/2016: ore 10–14

25/12/2016: chiuso

31/12/2016: ore 10–18

1/1/2017: ore 12–19