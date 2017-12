Amazon Prime Video: All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey

All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey è disponibile su Prime Video dal 6 Dicembre. Il film è sia sulla piattaforma di Amazon Prime Video che nella versione su DVD e Blu-ray

Amazon annuncia l’accordo con NBCUniversal con il quale Prime Video diventa il servizio streaming esclusivo per il film animanto All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey. Il film si ispira all’omonima hit natalizia di Mariah, che è stato il brano più trasmesso su Amazon Music lo scorso anno. Il film, di cui Mariah Carey è voce narrante e produttrice, include un nuovo brano inedito della cantante e tre delle sue hit più famose.

“Sono molto entusiasta che Amazon Prime Video sia piattaforma esclusiva per All I Want for Christmas Is You. Amazon distribuisce già la mia musica ai miei fan in tutto il mondo, e ora sono felice di poter condividere il mio film di Natale con i clienti Amazon”, ha dichiarato Mariah Carey.

Quando Little Mariah (Breanna Yde) vede un piccolo e tenero cucciolo di nome “Princess” al negozio di animali, capisce subito cosa chiedere per Natale. Ma prima di vedere realizzato il suo desiderio, deve dimostrare di sapersi occupare del cane di suo zio, Jack, una peste trasandata; davvero il peggior cane in città! Giocando per casa, Jack mette a soqquadro le perfette preparazioni natalizie di Mariah e della sua famiglia. Non era esattamente il Natale che Mariah desiderava…era moto di più. Basato sull’iconico brano natalizio e sull’omonimo libro illustrato All I Want for Christmas is You, insieme alla musica e alla narrazione di Mariah sarà uno dei film animati più gettonati per le famiglie negli anni a venire.

Originariamente rilasciato nel 1994, il singolo All I Want for Christmas is You ha venduto più di 14 milioni di copie nei mercati di retail. Nel 2016, dopo più di 20 anni, ha dominato al primo posto sul Billboard’s Holiday 100 per quattro settimane consecutive. L’omonimo libro illustrato di Carey, apprezzato dalla critica, è stato pubblicato nel 2015.

