Sulle Ali di Carta: Mimì, la gelida manina de La Bohème

“Sulle ali di carta”, è il programma radiofonico tenuto da Enrico Ruggeri, che ogni mercoledì va in onda su Radio 24 alle ore 15.00. Si tratta di una vera e propria “costola” del giornaliero “Il falco ed il gabbiano“ed è incentrato sui grandi personaggi della letteratura. Cosa si nasconde dietro le vite di questi personaggi, quali sono le caratteristiche che li rendono così speciali agli occhi di intere generazioni, e quali valori hanno trasmesso a chi li ha letti?

Enrico Ruggeri ripercorre le loro vite come se fossero reali e così ci spiega, con una lettura diversa, ogni aspetto del personaggio, andando a coglierne dettagli e sfaccettature che ci aiutano a comprenderne il perché agiscano così nell’ambito della storia scritta.

Questo mercoledì è la volta della storia di quattro giovani bohémiens parigini. Quattro ragazzi, molto amici e molto diversi tra di loro, ma con una cosa in comune: sono tutti squattrinati. Non hanno mai un soldo e sono sempre indietro nei pagamenti. Mangiano poco o niente e non hanno soldi nemmeno per comprarsi un po’ di legna per il camino. In casa loro, per puro caso, la vigilia di Natale arriva però la protagonista della puntata in onda mercoledì 20 dicembre alle 15.00 su Radio 24: la bella Lucia, che tutti però chiamano Mimì, una delicata ricamatrice di fiori, che abita nello stesso casamento dei quattro amici. Mimì è il soprano protagonista del La Bohème, opera in quattro quadri di Giacomo Puccini.

Mercoledì 25 ottobre

