Natale al TDL: 10 appuntamenti gratuiti per tutte le età

Dal 22 al 31 dicembre al Teatro del Lido di Ostia, tra performance, prosa, comicità, danza, musica, tango e swing, video mapping, teatro di figura con origami giapponese e “merende con delitto”

Il Teatro del Lido di Ostia, si conferma polo aggregativo e socio culturale del territorio, con Natale al TDL 2017: 10 appuntamenti che dal 22 al 31 dicembre, a ingresso gratuito, animeranno la zona del litorale romano con un’offerta artistica destinata a tutta a famiglia tra performance, prosa, comicità, danza, musica, tango e swing, video mapping, teatro di figura con origami giapponese e “merende con delitto”.

Dieci appuntamenti per una kermesse multiforme e gioiosa concepita con lo scopo di colorare le Feste Natalizie di una cultura di qualità e completamente accessibile, in un momento in cui Ostia e il Municipio X vengono raccontati solo utilizzando i toni scuri della cronaca. Il tutto, naturalmente realizzato nel Teatro del Lido Pubblico e Partecipato, punto di riferimento culturale della zona e non solo.

Si parte venerdì 22 dicembre alle ore 11.30: l’Ass. Vulcano presenta il Gruppo Teatrale Burattinmusica in “Chi rapì la Topina Costanza?”, spettacolo per l’infanzia liberamente tratto dal “Ratto del Serraglio” di Mozart, una giocosissima interpretazione del famoso singspiel mozartiano, che racconta una rocambolesca contesa tra topi e felini con musica, attori e burattini.

Altro appuntamento dedicato ai più piccini e alle loro famiglie il 24 dicembre, la mattina della vigilia, alle 10.00 e alle 11.30: “Aligaspù – il primo gabbiano che imparò a volare”, di Viviana Mancini, regia di Cristiano Petretto, presentato da L’Allegra Banderuola Onlus. Il primo spettacolo di teatro di figura interamente realizzato con la tecnica dell’origami giapponese, che trasporta il pubblico in un piccolo, meraviglioso mondo, attraverso la trasformazione dello spazio di fruizione, per un’esperienza magica e unica.

Il 26 dicembre, alle ore 22, L’Allegra Banderuola Onlus propone “Jam Session”, un Open Mic (microfono aperto) musicale aperto a tutti e tutte, senza limiti di età, esperienza, stile, per una grande festa della musica orientata alla condivisione e allo scambio di emozioni e saperi.

Il 27 dicembre alle ore 21.00 Valdrada presenta “Dionisiaca – Opera Buffonesca”, spettacolo co-prodotto dalla Regione Lazio, liberamente tratto da Eschilo, Sofocle, Euripide, raccontato da un branco di buffoni. Un grande allestimento dal forte impatto emotivo: musica dal vivo, video mapping, teatro danza, scenografie in movimento e satira acuta, veicolati dall’energia esplosiva dei 9 performer in scena. (“…Un tumulto di sensi” – The Parallel Vision)

Triplo appuntamento giovedì 28 dicembre, per accontentare tutte le categorie di pubblico: si comincia alle ore 10.30, con “Nick&Bart”, di e con Raffaele Balzano, regia di Balzano/Becchimanzi, spettacolo di narrazione e teatro canzone dedicato alla storia di Sacco e Vanzetti e alla paura dell’altro da noi, organizzato da L’Allegra Banderuola Onlus. “Un racconto offerto al pubblico, una storia dolce, amara e vera che riesce a diventare una forma di teatro raccolto e caldo. Un lavoro palesemente realizzato con grande cuore.” (Brainstorming Culturale).

Alle ore 18.00 sempre il 28 dicembre, l’Ass. Vulcano presenta la Compagnia Luna Nova ne “Il Berretto a Sonagli”, capolavoro pirandelliano senza età, portato in scena con freschezza e attualità senza tradirne le illustri origini. Alle ore 22.00, si cambia del tutto atmosfera con “Open COMIC Live – Bye Bye 2017”, varietà comico proposto dall’Ass. Valdrada: 6 animali da palcoscenico, diversi per stile e tematica, ma tutti assolutamente esplosivi (Daniele Fabbri, Daniele Parisi, Gattano, Chiara Becchimanzi, Chien Barbu Mal Rasé), si alterneranno a 5 comici “in erba”, selezionati nell’ottica dell’Open Mic, per una serata imprevedibile.

Il 29 dicembre, alle ore 22, il primo evento dedicato alla danza: L’Allegra Banderuola Onlus presenta Las Maripositas in “Minas, Percantas y Milonguitas – Milonga del Mar”, progetto di tango al femminile che ricerca gli aspetti più raffinati e sensuali del tango tradizionale e del tango canciòn. Lo spazio del Teatro del Lido verrà trasformato in una vera e propria milonga, aperta a tutti, esperti e principianti.

Si prosegue il 30 dicembre con “Double Murder Party – Merenda e dopocena con delitto”, doppio happening proposto da L’Allegra Banderuola Onlus, un’opportunità per fondere armoniosamente diversi piaceri: il cibo, l’intrattenimento, il gioco, la condivisione sociale e il teatro, attraverso il format tutto anglosassone della “cena con delitto”, per l’occasione declinato in una merenda con delitto dedicata alle famiglie (“Meyer”, ore 16.00) e un cocktail party più adatto ad un pubblico di adulti (“White”, ore 22.00). Regia di Cristiano Petretto. Prenotazione obbligatoria.

Gran finale di Natale al TDL con “Happy New Swing – Capodanzando” con “Peggy Sue & The Dinamites”, evento di Capodanno proposto da Valdrada: una strepitosa Vintage Band anni ‘50/’60, formata da voce femminile, chitarra, contrabbasso e batteria, per dare il benvenuto al nuovo anno con uno sguardo al passato, attraverso uno spettacolo musicale interamente dedicato ai balli e i costumi d’epoca a ritmo di swing, rock’n’roll e rockabilly.

Natale al TDL è un’iniziativa promossa da Roma Capitale Municipio X, realizzata al Teatro del Lido e ideata dall’Ass. Valdrada, L’Allegra Banderuola Onlus e dall’Ass. Vulcano.