A cura di Astropoli

l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dal 14 al 20 Agosto vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada.

Oroscopo complessivo del mese di Agosto 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove di transito nella Bilancia passa dalla Seconda alla Terza Decade il 21 Agosto (da 17° 00″ a 21° 50″). Mercurio nel Segno della Vergine (dal 06° 02″ al 00° 25″ R), in retrofradazione dal 13 Agosto. Venere il 4 Agosto lascia la terza decade del Toro per passare nel segno dei Gemelli (il 31.7.2017 al 29° 18″ dei Gemelli). Saturno retrogrado transita in Sagittario tra il 21°39″ ed il 21°21″ della Terza Decade, per poi tornare diretto il 25 Agosto. Marte transita nel segno del Leone (dal 07° 24″ al 26° 35″) . Urano di transito nella terza decade dell’Ariete (dal 28° 32″ al 28°13″R) diventando retrogrado il 3 Agosto. Nettuno retrogrado nei Pesci (13° 45″R – 13° 00″R). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Terza Decade (tra il 25° 00″ ed il il 23° 25″). Luna Piena in Acquario tra il 7 e il 8 Agosto. La Luna Nera di transito nella Segno del Sagittario (dal 18° al 22° del Sagittario). Eclissi in Leone il 21 Agosto, Geolocalizzazione USA.

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 28 Agosto al 3 Settembre

ARIETE: 8+



Venere in Leone particolarmente propizia per i nati della prima decade. Avventure e colpi di fulmine tra il 29 ed il 31 Agosto favoriti dal transito Lunare. Ottime le località all’estero o comunque lontane dai luoghi natali. Favorite le relazioni con gli stranieri. Con Giove ed Urano in opposizione i nati della terza decade divengono praticamente ingestibili.

TORO: 6 e 1/2



Luna e Marte in forte aspetto intorno al 27 Agosto. I nati della terza decade devono imparare a gestire con maggiore serenità la loro emotività senza farsi sopraffare da antiche paure. Il passato non può prevalere sul futuro. Svogliatezza per i nati della prima decade influenzati da Venere.

GEMELLI: 8

L’arrivo di Venere in Leone è particolarmente propizio per la vita sentimentale dei nati della prima decade. Quando parlate in pubblico avete gran fascino e riuscite a catturare facilmente l’attenzione altrui. Incontri sentimentali. In forte crescita gli appuntamenti mondani. Bipolari tra il 30 ed il 31 Agosto.

CANCRO: 8+

Il transito di Giove in Bilancia oramai riguarda soprattutto i nati della terza decade. Possibile emancipazione dalla vostra famiglia natale. Le persone più giovani potrebbero decidere di compiere il grande passo ed andare a vivere da soli. Liberazione dai condizionamenti familiari. Bene tra il 27 ed il 28 Agosto.

LEONE: 8+

L’arrivo di Venere nel segno del Leone porta beatitudine amorosa ai nati della prima decade. A partire dal 27 Agosto vi sentirete maggiormente disponibili. Felici incontri con persone straniere intorno al 29 Agosto. Marte oramai di transito in terza decade rende particolarmente frenetici i nati a fine segno.

VERGINE: 8 e 1/2

Con l’ingresso di Venere nella vostra seconda casa solare si apre un momento favorevole per attirare persone, beni materiali e danaro… Così si possono presentare buone occasioni finanziarie. Spese per l’abbellimento della casa o per rifarsi il vestiario. Possibile shopping compulsivo tra il 29 ed il 30 Agosto.

BILANCIA: 9

Grazie all’arrivo di Venere nel segno del Leone i nati della prima decade a partire dal 27 Agosto potranno godere di una certa fortuna sentimentale. Giove entra nella terza decade della Bilancia favorendo così direttamente i nati a fine segno. Fortuna professionale e personale. Guadagni e promozioni. Emancipatevi!

SCORPIONE: 8

Emozioni amplificate dal transito lunare tra il 27 e il 28 Agosto. Il transito di Marte nel segno del Leone rende particolarmente egocentrici i nati della terza decade. Venere comunque favorevole favorisce le relazioni sentimentali con gli altri segni di acqua. Svogliatezza e autoindulgenza per i nati della prima decade.

SAGITTARIO: 8 e 1/2

Momento felice per la vita affettiva dei nati in Novembre. Grazie all’arrivo di Venere nel segno amico del Leone si apre un nuovo scenario per la vostra vita sentimentale. Approfittatene! Fase particolarmente creativa sul piano professionale. Mercurio sempre angolare. Discrezione!

CAPRICORNO: 8 e 1/2

Vivaci le giornate tra il 27 ed il 28 Agosto. Venere e Marte di transito nella vostra ottava casa solare tendono a favorire il lato sessuale e così possono dare maggiore intensità alla vostra relazione amorosa. Con questi transiti l’amore può andare al di là del puro atto fisico e diventare il tramite per una trasformazione interiore.

ACQUARIO: 8+

Con l’arrivo di Venere nel segno del Leone si apre per voi un periodo particolarmente vivace. Estrema sensibilità di fronte alle lusinghe dell’Eros. Cercate comunque di restare centrati in voi stessi tenendo a bada il vostro “Ego”. Possibili gelosie. Ottime opportunità tra il 29 ed il 31 Agosto.

PESCI: 8



Mercurio sempre in retrogradazione tocca la vostra prima decade. Vecchi amici tornano a bussarvi alla porta. Vecchie situazioni tornano a galla. Mantenete sempre la giusta riservatezza. Tra il 27 ed il 28 la Luna in Scorpione vi aiuterà ad essere maggiormente incisivi e determinati.

