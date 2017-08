A cura di Astropoli

l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dal 21 al 27 Agosto vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada.

Oroscopo complessivo del mese di Agosto 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove di transito nella Bilancia passa dalla Seconda alla Terza Decade il 21 Agosto (da 17° 00″ a 21° 50″). Mercurio nel Segno della Vergine (dal 06° 02″ al 00° 25″ R), in retrofradazione dal 13 Agosto. Venere il 4 Agosto lascia la terza decade del Toro per passare nel segno dei Gemelli (il 31.7.2017 al 29° 18″ dei Gemelli). Saturno retrogrado transita in Sagittario tra il 21°39″ ed il 21°21″ della Terza Decade, per poi tornare diretto il 25 Agosto. Marte transita nel segno del Leone (dal 07° 24″ al 26° 35″) . Urano di transito nella terza decade dell’Ariete (dal 28° 32″ al 28°13″R) diventando retrogrado il 3 Agosto. Nettuno retrogrado nei Pesci (13° 45″R – 13° 00″R). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Terza Decade (tra il 25° 00″ ed il il 23° 25″). Luna Piena in Acquario tra il 7 e il 8 Agosto. La Luna Nera di transito nella Segno del Sagittario (dal 18° al 22° del Sagittario). Eclissi in Leone il 21 Agosto, Geolocalizzazione USA.

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 21 al 27 Agosto

ARIETE: 7 e 1/2



Venere, Giove ed Urano in reciproco aspetto rendono particolarmente vivace o turbolente la vita affettiva dei nati della terza decade. Possibili conflittualità tra l’amor sacro e l’amor profano. Umore ballerino tra il 24 ed il 26 Agosto in concomitanza dell’opposizione lunare.

TORO: 8 e 1/2

Il transito di Mercurio accompagnato dall’ingresso del Sole nella vostra quinta casa solare vi favorisce sia sotto il profilo sentimentale che professionale. Rinnovata creatività per i nati della prima decade. Venere, accesa da Marte, manifestamente positiva ma incontrollabile per i nati della terza decade.

GEMELLI: 8+



L’Eclissi del 20 Agosto è per voi propedeutica ad un possibile trasloco. Finalmente potrete optare per una giusta destinazione. Possibile scelta in ordine ad un trasferimento all’estero. Marte in Leone favorisce il ritmo energetico dei nati della terza decade. Divertitevi e pensate a voi stessi.

CANCRO: 8 e 1/2

La retrogradazione di Mercurio nella vostra terza casa solare è indice di brevi ritorni di fiamma come di rincontrare amici che non vedevate da tempo. Fino al 26 Agosto i nati nel mese di Luglio potranno contare sul transito di Venere nel segno. Charme in sensibile crescita. In questo agosto, la vacanza, vi fa particolarmente belli.

LEONE: 8 e 1/2

Tra il 20 ed il 21 Agosto importante eclissi solare nel segno del Leone. Cambiamenti rivoluzionari per chi nella vita ricoprisse posizioni di rilievo. Effetti amplificati dal passaggio dei Nodi e dal transito di Marte. Promuovete il cambiamento senza farvi travolgere dall’emotività e dall’ego. Focalizzatevi sul presente!

VERGINE: 8+

Tra il 22 ed il 23 Agosto la Luna attraversa il vostro segno zodiacale amplificando ogni vostra emozione. Importanti novità per i nati della seconda decade portate dalla retrogradazione di Mercurio. Venere favorevole per i nati della terza decade. Incontri sentimentali.

BILANCIA: 8

Tra il 24 ed il 26 Agosto la Luna attraverserà il vostro segno amplificando così ogni vostra emozione. Incontentabili i nati tra la seconda e la terza decade sollecitati da Giove, assolutamente ribelli i nati della terza decade pungolati da Urano. Qualunque cosa facciate dovrete sempre difendere la vostra autodeterminazione.

SCORPIONE: 8+

Tra il 22 ed il 23 Agosto gli ottimi transiti in Vergine tenderanno a rendervi più diplomatici e più disponibili verso il prossimo. Con Venere favorevole e Marte angolare è per voi fondamentale che in questo periodo la vostra vita sentimentale vada per il meglio.

SAGITTARIO: 9

Eventi inaspettati tra il 20 ed il 21 Agosto favoriti dall’eclisse solare nel segno amico del Leone. Grazie al transito di Marte il momento potrebbe essere particolarmente importante per dare una svolta alla vostra vita e prendere un nuovo cammino. Considerate che il transito di Giove nella vostra undicesima solare favorisce la nascita di associazioni e/o di società.

CAPRICORNO: 8

Venere e Giove in quadratura favoriscono una certa predisposizione per la trasgressione amorosa. Siete insaziabili di attenzioni. Volete sentirvi al centro di ogni premura. Se il partner non lo comprende non esitate a guardarvi altrove. Cambiamenti finanziari portati dall’eclissi del 20 Agosto.

ACQUARIO: 7+



Luna in opposizione tra il 20 ed il 21 Agosto. I nati della terza decade già sollecitati da Marte devono trovare un modo canalizzare ogni energia in eccesso verso degli obiettivi reali. Scaricatevi attraverso un sport, o attraverso un ballo sfrenato. Saturno, Giove ed Urano sono comunque dalla vostra parte.

PESCI: 8+

Tra il 20 ed il 26 Agosto saranno i nati della terza decade a vedere maggiormente beneficiata dal transito dei Venere la loro vita sentimentale. Miglioramento dell’aspetto fisico. Incontri e nuove situazioni per chi avesse nel proprio tema natale valori di aria o di fuoco.

