A cura di Astropoli

l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dal 3 al 9 Settembre vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada.

Oroscopo complessivo del mese di Settembre 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove diretto nella Terza Decade della Bilancia (da 22° 01″ a 27° 46″). Mercurio nel Segno del Leone fino al 10 Settembre, poi entra nella Vergine (il 30.9.2017 al 26° 58″ della Vergine). Venere di transito nel Leone (dal 6° al 30° il 20 Settembre) per passare poi nel segno della Vergine il 20.9.2017 (il 30.9.2017 al 12° 12″ della Vergine). Saturno transita in Sagittario tra il 21°13″ ed il 22° 12″ della Terza Decade. Marte transita dal Segno del Cancro fino al 20 Luglio poi passa nel segno del Leone (il 31.7.2017 al 6° 46″ del Leone) . Urano retrogrado nella terza decade dell’Ariete (dal 28° 12″R al 27° 18″R). Nettuno retrogrado nei Pesci (12° 58″R – 12° 12″R). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Terza Decade (tra il 23° 22″ ed il il 21° 49″). Luna Piena nei Pesci tra il 5 e il 7 Settembre. La Luna Nera di transito nella Terza Decade del Segno del Sagittario (dal 22° al 25° del Sagittario).

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 Settembre

ARIETE: 8+



Marte, Saturno ed Urano in reciproco aspetto. Momento ideale per i nati della terza decade per andare oltre i propri consueti limiti. Con Giove in opposizione però dovrete stare attenti a non farvi fagocitare dai condizionamenti dell’Ego. Date retta a quanto proviene dal cuore. Incontri!

TORO: 9

Dal 5 Settembre in poi i nati della prima decade potranno contare su di un proprio rinnovamento energetico. Grazie all’arrivo di Marte nella loro quinta casa solare riusciranno ad essere particolarmente determinati in qualunque ambiente ed in qualunque situazione.

GEMELLI: 8 e 1/2

Il transito di Venere in Leone a partire dal 3 Settembre è particolarmente propizio per la vita sentimentale dei nati della seconda decade. Fidanzamenti e progettualità in ordine ad una futura vita a due. In forte crescita gli appuntamenti mondani. Incontri con persone originali tra il 3 ed il 4 Settembre.

CANCRO: 8 e 1/2

Il transito di Giove in Bilancia oramai riguarda soprattutto i nati della terza decade. Possibile emancipazione dalla vostra famiglia natale. Cambiamenti inaspettati, improvvisi e radicali provocati dai contingenti aspetti con Urano. Siete disposti ad andare oltre i vostri consueti limiti.

LEONE: 8

Il transito di Venere nel vostro segno zodiacale porta beatitudine amorosa ai nati della seconda decade. Siete particolarmente fascinosi. Il vostro nuovo look sta dando risultati inaspettati. Marte di transito in terza decade rende particolarmente frenetici i nati a fine segno fino al 5 Settembre. Siate radicati nel presente.

VERGINE: 8

Con l’ingresso di Marte nella vostro segno zodiacale si apre per voi una fase particolarmente concitata, foriera comunque di una serie di nuove situazioni. Se vorrete trarne profitto, dovrete impegnarvi a fare una cosa alla volta senza farvi prendere da inutile ansie.

BILANCIA: 9+

Grazie all’arrivo di Venere nel segno del Leone i nati della seconda decade già sollecitati da Giove potranno godere di una certa fortuna nella loro vita sentimentale. Aria fresca per molti di voi. Urano non sta li a guardare. Fortuna professionale e personale. Successi professionali per le attività più creative.

SCORPIONE: 7

Il transito di Marte nel segno del Leone rende particolarmente egocentrici i nati della terza decade. Non fatevi guidare dalla vostra mente egoica, ma restando radicati nel presente, fate e combattete solamente per quello che più vi sta a cuore. Dal 6 Settembre in poi il mare si calma.

SAGITTARIO: 8 e 1/2

Momento felice per la vita affettiva dei nati della terza decade. Grazie al transito di Venere nel segno amico del Leone si apre un nuovo scenario per la vostra vita sentimentale. Momento importante e decisivo per le coppie di vecchia e di nuova data. Rinnovamento per le prime, situazioni inaspettate per le seconde.

CAPRICORNO: 9

Cambiamenti e rinnovamento energetico a partire dal 6 Settembre. Con l’arrivo di Marte nel segno amico della Vergine si apre per voi una nuova fase. Apertura della coscienza e nuove esperienze professionali. Opportunità tra il 6 ed il 7 Settembre portate dal transito lunare. Precognizioni.

ACQUARIO: 8+

Il transito di Marte e Venere nel Segno del Leone vi rendono particolarmente sensibili alle lusinghe dell’Eros. Dovrete comunque cercare di restare centrati in voi stessi tenendo a bada il vostro “Ego”. Diversamente vi ritroverete insolitamente gelosi. Grazie agli ottimi transiti dei pianeti maggiori … ottime opportunità professionali.

PESCI: 7

Marte in opposizione dal 5 Settembre in poi. I nati della prima decade devono canalizzarsi verso degli obiettivi precisi restando sempre radicati nel presente. Non permettete all’esperienze passate di tenervi in ostaggio. Fate sempre una cosa alla volta.

di Astropoli

L’Oroscopo Settimanale di Eclipse è comunque integrabile gratuitamente on line calcolando il proprio Oroscopo Personalizzato Giornaliero su www.astropoli.it/oroscopo-del-giorno.html