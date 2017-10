A cura di Astropoli

l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dal 15 al 21 Ottobre vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada.

Oroscopo complessivo del mese di Ottobre 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove il 10 Ottobre esce dalla Bilancia per rientrare nel Segno dello Scorpione dopo 12 anni dall’ultima volta. Mercurio nel Segno della Vergine fino al 14 Ottobre poi entra nel Segno della Bilancia (il 31.10.2017 al 21° 25″). Venere di transito nel segno della Vergine il 17.10.2017 entra nel Segno Bilancia (il 31.10.2017 al 20° 39″ della Bilancia). Saturno transita in Sagittario tra il 22°15″ ed il 24° 32″ della Terza Decade. Marte transita dal Segno della Vergine fino al 22 Ottobre poi passa nel segno della Bilancia. Urano retrogrado nella terza decade dell’Ariete (dal 27° 16″R al 26° 04″R). Nettuno retrogrado nei Pesci (12° 11″R – 11° 37″R). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Terza Decade (tra il 21° 46″ ed il 20° 11″). Luna Piena nell’Ariete tra il 5 e il 6 ottobre. La Luna Nera di transito nella Terza Decade del Segno del Sagittario (dal 25° al 29° del Sagittario).

Oroscopo della settimana dal 15 al 21 Ottobre

ARIETE: 9



L’arrivo del 15 Ottobre di Venere nel segno della Bilancia vi rende particolarmente seducenti e voluttuosi. Probabile autoindulgenza verso i vostri peccatucci, sia che siano di origine alimentare o riguardino altro. Possibile l’arrivo di entrate economiche favorite dall’ingresso del 17 Ottobre di Mercurio nella vostra ottava casa solare.

TORO: 7 e 1/2

Tra il 17 ed il 18 Ottobre anche Mercurio farà il suo ingresso nel segno dello Scorpione raggiungendo così Giove nel suo cammino. Le vostre reali ambizioni tenderanno ad uscire allo scoperto. L’importante è che non assumiate atteggiamenti contraddittori di fare un passo in avanti e due indietro e andiate dritti verso la vostra strada. Notizie in arrivo.

GEMELLI: 8

A partire dal 15 Ottobre Venere l’astro dell’amore farà il suo ingresso nella vostra quinta casa solare, il settore astrologico maggiormente affine all’eros, alla creatività e ai figli. Liberatevi da ogni condizionamento e vivetevi la bellezza in tutte le sue forme. Incontri e situazioni sentimentali per i nati della prima decade.

CANCRO: 8

Venere in quadratura dal 15 Ottobre in poi, la vita sentimentale dei nati della prima decade si fa più vivace e più accesa. Possibili situazioni di contrasto con la vostra famiglia natale in ordine alle vostre scelte sentimentali. Spese per l’abbellimento della casa. Nuovi incontri, probabilmente con persone più giovani a partire dal 17 Ottobre.

LEONE: 7+

Ambizioni amplificate per i nati della prima decade oramai sollecitati dall’arrivo di Giove nella loro Decima Casa solare. Se volete avere dei risultati non dovete aspettare che qualcuno ve li faccia cadere dal cielo (non funziona così), ma ve li dovete andare a prendere. Attenzione a non ingrassare. Scarsa attenzione verso le regole. Incontri sentimentali tra il 18 ed il 20 sempre per i nati in luglio.

VERGINE: 7+

Marte, se non canalizzato verso la realizzazione di un importante progetto, rende particolarmente inquieti i nati della terza decade. Organizzatevi, facendo sempre una cosa alla volta, e poi andate dritti verso la vostra strada. Tagliate con quelle situazioni o cose, o con eventuali condizionamenti familiari, se questi inibiscono o ritardano il vostro cammino.

BILANCIA: 8 e 1/2

Dopo Giove, anche Mercurio sta per lasciare il vostro segno zodiacale. Tornerà tra 1 anno. Momento particolarmente propizio per affrontare un colloquio o per condurre un affare. Notizie inaspettate in arrivo. Incontri con persone importanti. Amore in arrivo per i nati della prima decade.

SCORPIONE: 9

Dal 17 ottobre Mercurio, il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione, raggiunge Giove. Momento ideale per i nati della prima decade per concludere un importante affare. Possibile una promozione o un rilevante riconoscimento pubblico. L’arrivo di Venere nella vostra dodicesima casa solare tende ad avvolgere di mistero la vostra vita sentimentale.

SAGITTARIO: 8

L’arrivo di Giove in Scorpione, corrispondente alla vostra dodicesima casa solare, vi spinge a dare maggiore importanza alla spiritualità e al vostro lato esoterico. Se per una attività professione o per la realizzazione di un affare avete bisogno di una spintarella esterna la trovereste subito se imparaste ad agire un po’ anche dietro le quinte. Bene tra il 18 ed il 19.

CAPRICORNO: 8+

Marte in trigono per i nati della terza decade. Convogliate ogni vostra energia verso la realizzazione di un progetto importante, ancor meglio se riguardante un’attività da compiersi all’estero, o con un paese estero. L’ingresso di Mercurio vi consiglia di osservare una certa riservatezza sui vostri affari. Buone opportunità di guadagno.

ACQUARIO: 7 e 1/2

Dal 15 Ottobre in poi nuovi scenari astrali per i nati della prima decade. Mercurio in trigono, Giove in quadratura, Marte sempre in ottava. Che fare? Da una parte siete particolarmente lucidi, dall’altra non sempre siete soddisfatti di quello che avete in mano. Centratevi sul presente sviluppando piena coerenza tra quello che dovreste essere e quello che effettivamente siete.

PESCI: 8 e 1/2

Marte e Saturno in aspetto per i nati della terza decade. Decisioni irrevocabili in ordine ad una situazione professionale. Seguite la vostra reale natura lasciando perdere fin da ora tutto quello che non sia in linea con il vostro essere. L’arrivo di Mercurio sempre nel segno amico dello Scorpione porta importanti novità e/o incontri.

