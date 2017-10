Canaletto a Venezia: Nexo Digital porta nelle sale il film evento dalla mostra di Londra

Il 27, 28 e 29 Novembre, il pittore veneziano rivive nel documentario/grand tour di David Bickerstaff

Giovanni Antonio Canal, in arte Canaletto, è uno dei pittori veneziani più conosciuti al mondo. Durante la sua parabola artistica dal 1720 al 1770, ha saputo rappresentare Venezia, la sua città natale, nel modo più fedele e realistico possibile.

Le sue vedute e i suoi paesaggi sono così fedeli alla realtà che per diversi anni il suo stile è stato osannato e criticato allo stesso tempo, perchè tale fedeltà è stata confusa, spesso, come mera riproduzione del reale, senza il minimo coinvolgimento emotivo.

Il Canaletto, invece, era molto più di questo ed è per questo che Nexo Digital porterà al cinema le sue opere dal 27 al 29 Novembre, in un evento speciale chiamato Canaletto a Venezia. Nel docufilm, lo spettatore potrà ammirare le sue opere conservate presso la Royal Collection di Londra, presso la Galleria della Regina a Buckingham Palace e presso il castello dei Windsor.

Canaletto a Venezia sarà come un insolito Grand Tour, dunque, da svolgersi comodamente seduti sulla poltrona di un cinema (ma l’emozione di scoprire le sue opere e la sua vita sarà forte come se foste a Londra di persona – se non addirittura a Venezia). Diretto da David Bickerstaff, e scritto insieme a Phil Grasbky, il film sarà proiettato in HD e 4K e distribuito, appunto, da Nexo Digital.

Potete guardare il trailer qui:

Questa, invece, è la locandina ufficiale: