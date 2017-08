A cura di Astropoli

l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dal 14 al 20 Agosto vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada.

Oroscopo complessivo del mese di Agosto 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove di transito nella Bilancia passa dalla Seconda alla Terza Decade il 21 Agosto (da 17° 00″ a 21° 50″). Mercurio nel Segno della Vergine (dal 06° 02″ al 00° 25″ R), in retrofradazione dal 13 Agosto. Venere il 4 Agosto lascia la terza decade del Toro per passare nel segno dei Gemelli (il 31.7.2017 al 29° 18″ dei Gemelli). Saturno retrogrado transita in Sagittario tra il 21°39″ ed il 21°21″ della Terza Decade, per poi tornare diretto il 25 Agosto. Marte transita nel segno del Leone (dal 07° 24″ al 26° 35″) . Urano di transito nella terza decade dell’Ariete (dal 28° 32″ al 28°13″R) diventando retrogrado il 3 Agosto. Nettuno retrogrado nei Pesci (13° 45″R – 13° 00″R). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Terza Decade (tra il 25° 00″ ed il il 23° 25″). Luna Piena in Acquario tra il 7 e il 8 Agosto. La Luna Nera di transito nella Segno del Sagittario (dal 18° al 22° del Sagittario). Eclissi in Leone il 21 Agosto, Geolocalizzazione USA.

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 Agosto

ARIETE: 8 e 1/2



Marte in Leone, di transito nella vostra quinta casa solare, favorisce una maggiore vivacità sia della vostra vita affettiva che della vostra attività sessuale. Conquiste e trasgressioni per i nati della seconda decade già sollecitati dal Giove in opposizione. Vita sociale in crescita tra il 16 ed il 17 Agosto.

TORO: 8 e 1/2

Venere e Plutone in reciproco aspetto. Siete particolarmente carismatici e il vostro fascino tende a crescere esponenzialmente. Tra il 14 ed il 15 Agosto la Luna attraverserà il vostro segno zodiacale amplificando ogni vostra emozione. Cavalcate l’onda delle passioni.

GEMELLI: 7 e 1/2

La retrogradazione di Saturno nella vostra settima casa solare vi spinge a prendere decisioni per quanto riguarda la vostra vita a due. Lasciate perdere quelle situazioni che tendono a soffocare la vostra reale natura. Cogliete questo transito come un’ opportunità verso voi stessi. Fate parlare il cuore e non la mente. Maggiormente coinvolti i nati di fine segno.

CANCRO: 8 e 1/2

Nella settimana di Ferragosto il transito di Venere vede maggiormente interessati i nati della seconda decade. Possibili trasgressioni e/o forte aumento degli appetiti sessuali favorito dai lunghi transiti di Giove e di Plutone nei segni cardinali. Quando volete una persona non avete mezze misure.

LEONE: 8

Il transito di Venere in Cancro smuove i valori della vostra dodicesima casa solare. Probabili storie nascoste per i nati della seconda decade. Durante il passaggio di Marte dovete restare centrati sul presente. Cavalcare l’onda del cambiamento senza identificarvi nel vostro Ego. Opportunità per i nati della terza decade.

VERGINE: 8 e 1/2

Dal 17 Agosto in poi grazie a Venere la vita sentimentale dei nati della seconda decade comincia a prendere una buona nuova piega. Particolarmente incisivi i nati della seconda decade sostenuti da Plutone. Se farete ricorso alla vostra forza interiore potrete fare qualunque cosa in grande.

BILANCIA: 8 e 1/2

La retrogradazione di Mercurio nel segno della Vergine favorisce una maggiore curiosità sia verso l’occulto che verso la psicologia. Incontri e situazioni vissute in clandestinità. Marte e Giove in ottimo aspetto vi rendono particolarmente incisivi di fronte ai vostri obiettivi. Bene tra il 16 ed il 17 Agosto.

SCORPIONE: 8

Ferragosto bollente per i nati della seconda decade iperstimolati nel mondo delle passioni dai transiti di Luna e di Marte. Non solo siete alquanto focosi, ma anche piuttosto irascibili. Se tutto non va come lo avete desiderato… vi inalberate facilmente. Restate centrati su voi stessi.

SAGITTARIO: 7 e 1/2

Mercurio in retrogradazione rende particolarmente vivaci i nati della seconda decade. Cercate di controllare di più la vostra proverbiale loquacità, a volte un po’ di riservatezza fa bene. Marte e Giove sempre favorevoli vi aiutano ad essere particolarmente incisivi. Instabili tra il 16 ed il 17 Agosto.

CAPRICORNO: 7

Tra il 18 ed il 19 Agosto la Luna si troverà in opposizione. Tale aspetto, con ciclità mensile, tende a scuotere il vostro equilibrio emotivo. Questa volta il tutto sarà amplificato dal transito di Venere. Per cui gli effetti riguarderanno soprattutto la vostra vita affettiva e sessuale. State attenti agli attacchi di bulimia compensativa!

ACQUARIO: 9

Il transito di Venere nella vostra sesta casa solare vi rende particolarmente predisposti a sintonizzarvi con voi stessi e con gli affetti familiari. Giove per tutto il periodo si rileverà come un formidabile alleato sia per la vostra creatività che per la vostra vita professionale.

PESCI: 7 e 1/2

Possibili ritorni intorno al 14 Agosto favoriti dalla retrogradazione di Mercurio nella vostra settima casa solare. Siate comunque meno polemici con il vostro partner nel rinvangare situazioni passate. Venere favorevole con i nati della seconda decade. Crescita dello charme.

di Astropoli

