A cura di Astropoli

l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dal 24 al 30 Luglio vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada.

Oroscopo complessivo del mese di Luglio 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove torna diretto nella Seconda Decade della Bilancia (da 13° 54″ a 16° 52″). Mercurio nel Segno del Cancro fino al 6 Luglio, poi entra nel Leone fino al 25 Luglio per passare poi in Vergine (il 31.7.2017 al 5° 09″ della Vergine). Venere il 4 Luglio lascia la terza decade del Toro per passare nel segno dei Gemelli (il 31.7.2017 al 29° 18″ dei Gemelli). Saturno retrogrado transita in Sagittario tra il 25°23″ ed il 21°42″ della Terza Decade. Marte transita dal Segno del Cancro fino al 20 Luglio poi passa nel segno del Leone (il 31.7.2017 al 6° 46″ del Leone) . Urano diretto nella terza decade dell’Ariete (dal 28° 05″ al 28°31″). Nettuno retrogrado nei Pesci (14° 13″ – 13° 46″). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Terza Decade (tra il 28° 14″ ed il il 26° 42″). Luna Piena in Capricorno tra il 8 e il 10 Luglio. La Luna Nera di transito nella Seconda Decade del Segno del Sagittario (dal 12° al 15° del Sagittario).

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 24 al 30 Luglio

ARIETE: 9



Venere continua ad accompagnarvi positivamente anche nell’ultima parte di Luglio. La vostra vita sociale tende ad arricchirsi di nuovi stimoli. La vostra vita sentimentale ne acquista in vivacità. Marte oramai favore per i nati della prima decade… vi rende maggiormente costruttivi. Bene tre il 23 ed il 24 Luglio.

TORO: 6



Sbalzi umorali intorno al 23 e 24 Luglio per i nati della prima decade. L’arrivo di diversi pianeti minori nella prima decade del Leone vi rende particolarmente permalosi. Cercate di controllare di più il vostro “Ego”! Siate presenti nel presente osservandovi dal di fuori. Facendo così le vostre ansie svaniranno alla luce del Sole.

GEMELLI: 7 e 1/2

Nuova energia per i nati della prima decade portata da Marte di transito nel segno amico del Leone. Spostamenti professionali. Particolarmente determinati nel manifestare le vostre idee. La Luna tra il 23 ed il 24 luglio in compagnia di Marte accresce le vostre esigenze sessuali. Intraprendenza.

CANCRO: 8 e 1/2

Mercurio in aspetto favorevole dal 26 Luglio in poi. Nuove opportunità professionali e di studio per i nati della prima decade. Notizie in arrivo… probabilmente da una persona più giovane. Grazie ad una recuperata lucidità mentale riuscirete a trovare le parole giuste per raggiungere i vostri obiettivi.

LEONE: 9

L’ultima settimana di Luglio è caratterizzata dall’arrivo di Marte nel vostro segno. Se riuscirete a restare centrati nel presente e a non farvi prendere dalla smania dell’erbavoglio potrete fare grandi cose. Fate quello che sentite più a pelle! Forte crescita dei desideri erotici per i nati della prima decade.

VERGINE: 7 +



Mercurio entra in Vergine il 25 Luglio! Novità per i nati della prima decade. Incontri professionali tra il 27 ed il 28 Luglio favoriti dal transito lunare. Momento critico per la vita sentimentale dei nati della terza decade. Con Venere e Saturno in reciproco aspetto tendete a vedere il vostro bicchiere sempre mezzo vuoto.

BILANCIA: 9

Venere sempre positiva per tutto il mese. Tra il 23 ed il 25 Luglio momenti importanti per i nati della seconda e della terza decade. Grazie a Giove e a Saturno potrete vedere realizzati i vostri desideri. Novità inaspettate per i nati della terza decade portate dall’ultimo transito di Mercurio.

SCORPIONE: 8



Fortemente irascibili il 24 Luglio. L’arrivo di Marte nel segno del Leone rende particolarmente ambiziosi ed egocentrici i nati della prima decade. Con Mercurio favorevole dal 26 Luglio in poi vi sentirete comunque più disponibili in ordine ad una possibile mediazione con le opinioni altrui.

SAGITTARIO: 9

Marte è con voi! Nell’ultima settimana del mese vi accorgerete come il vento stia cambiando. Vi state caricando di nuova energia, vi state lasciando ogni paura alle spalle, e così andate diritti verso la realizzazione dei vostri obiettivi. Particolarmente favorevole la Luna in Leone del 23 e del 25 Luglio.

CAPRICORNO: 8 e 1/2

Nuove opportunità tra il 26 ed il 27 Luglio portate da un magico Mercurio in tandem Lunare. Seguite il vostro intuito! Se riuscirete a seguire le indicazioni provenienti dalla vostra “pancia” riuscirete senz’altro a fare la cosa giusta. Aumento degli appetiti sessuali per i nati della prima decade.

ACQUARIO: 8

Sbalzi umorali per i nati della terza decade intorno al 24 Luglio. State attenti alle vostre parole… potrebbero uscire in libera uscita. Momento comunque importante segnato dal transito dei Nodi Lunari. Incontri karmici con persone più giovani. Giove, Saturno ed Urano comunque con voi!

PESCI: 7+



Cambiamenti importanti per i nati della terza decade. Ci sono delle situazioni che devono essere cambiate… non potete continuare a ripetere gli stessi errori… e poi lamentarvi. Tra 2 o 3 mesi la musica cambierà totalmente… arrivateci carichi senza inutili fardelli. Maggior riposo tra il 26 ed il 27 Luglio.

di Astropoli

