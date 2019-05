L’importanza di giocare responsabilmente

Il gioco online? E’ certamente un’esperienza divertente, e tale deve rimanere. Tuttavia, non tutti gli operatori del gaming online sono responsabili e consapevoli di ciò come NetBet, uno dei portali più seri e qualificati in tal senso. Con il rischio, in sintesi, di andare incontro a esperienze pregiudizievoli per il proprio portafoglio e per la propria salute. Ma in che modo intercettare chi non gioca in maniera responsabile, e aiutarlo a farlo in modo corretto?

In buona sostanza, l’esperienza di ciascuno non può che essere diversa. Tuttavia, è possibile rilevare alcuni segnali generali di un potenziale problema di gioco: intuibilmente, più segnali è possibile riconoscere nelle persone che ci stanno intorno, e maggiore sarà anche la possibilità di poter riscontrare un problema, e di poter intervenire in “sostegno”.

Abbiamo di seguito voluto riassumere i 20 “indizi” che potrebbero essere maggiormente indicatori. Vediamoli insieme:

pensare o parlare costantemente di gioco d’azzardo; spendere più tempo o denaro per il gioco d’azzardo di quanto ci si possa permettere; trovare difficile controllarsi, fermarsi o ridurre il gioco d’azzardo, o sentirsi nervosi e irritabili quando si cerca di farlo; sentirsi vuoti o smarriti quando non si gioca d’azzardo; giocare di più per riconquistare le perdite o uscire da problemi finanziari; pensare che il gioco d’azzardo diventi sotto controllo non appena si otterrà una grande vincita; prendere in prestito denaro, vendere i propri beni, o pensare di commettere atti illegali al fine di ottenere denaro da usare per il gioco d’azzardo; avvertire il bisogno di giocare con some sempre maggiori di denaro o per periodi di tempo sempre più lunghi per ottenere la stessa sensazione di eccitazione; sperimentare sentimenti di grande esaltazione in caso di vittoria, o grande depressione in caso di perdita; giocare d’azzardo per sfuggire a problemi personali o per alleviare sentimenti di ansia, depressione, rabbia o solitudine; irritarsi facilmente o avere meno pazienza quando si ha a che fare con le normali attività quotidiane; sentirsi in colpa per aver giocato e per quello che succede durante il gioco d’azzardo; essere criticati dagli altri per il gioco d’azzardo; avere discussioni con amici o familiari riguardo al denaro e al gioco d’azzardo; rifiutarsi di discutere del gioco d’azzardo con altre persone o mentire per coprire il gioco d’azzardo; nascondere le vincite o le perdite al partner o ai propri familiari; giocare d’azzardo invece di occuparsi delle faccende familiari o di altre attività sociali; trascurare, il lavoro, le responsabilità familiari o quelle domestiche, o ancora le esigenze personali (si pensi al cibo, al sonno, all’igiene) a causa del gioco d’azzardo; pianificare le vacanze in luoghi in cui è possibile giocare; pensare costantemente al gioco d’azzardo anche quando si è in compagnia.

Come intuibile, si tratta di 20 segnali che non bisognerebbe sottovalutare e che, per fortuna, è comunque possibile cercare di risolvere con un intervento tempestivo!