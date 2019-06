Consigli di viaggio tutto quello che c’è da sapere sull’assicurazione Stati Uniti

Fare un viaggio negli Stati Uniti d’America è un sogno comune a moltissimi viaggiatori che sperano, un giorno, di poter raggiungere le meravigliose città americane. Prima di partire però bisogna pensare alle tante cose da preparare: i bagagli, i moduli necessari, la prenotazione dei voli e degli alberghi. Insieme a tutto questo un altro elemento è altrettanto fondamentale, l’assicurazione sanitaria americana. Su questo sito è possibile scegliere l’assicurazione Stati Uniti che fa al caso tuo.

Per stare tranquilli sarà quindi importante acquistare una polizza assicurativa affidabile e sicura, in modo da sentirci coperti e soprattutto “curati” in caso di qualche malaugurato incidente o infortunio.

Negli Stati Uniti d’America infatti non esiste una vera e propria copertura sanitaria nazionale, questo significa che se durante le vacanze vi capita anche un piccolo incidente vi troverete a pagare l’eventuale visita e ricovero. Gli Stati Uniti sono da sempre uno dei Paesi con i più elevati costi relativi alle spese mediche. Non esistono trattamenti speciali o sconti per i turisti, una semplice visita può costare una fortuna: il costo medio di una prestazione medica negli Usa è tre volte superiore rispetto all’Italia. I turisti non muniti di un’assicurazione sanitaria sono costretti a pagare direttamente gli eventuali costi. Quindi, prima di intraprendere un viaggio negli USA, è davvero altamente consigliato l’acquisto di un’adeguata copertura assicurativa. L’Obamacare, noto come “The Us Affordable Care Act” non copre i turisti. Chi viaggia per un breve periodo o gli stranieri che sono negli USA per lavoro possono acquistare l’assicurazione sanitaria direttamente in loco. Ma è fortemente consigliato acquistare la polizza sanitaria prima dell’arrivo negli Stati Uniti.

Quando si parte per un viaggio l’ultima cosa alla quale si pensa è che possa succedere qualcosa. Tutti siamo propensi a credere: “A me non può capitare nulla, sto benissimo”, ma sfortunatamente un imprevisto, un incidente o un malanno improvviso possono capitare a chiunque. In caso di emergenza, ricordati che tutti gli ospedali negli Stati Uniti ti chiederanno il pagamento di ogni singola prestazione: dalle analisi del sangue, alle medicine ed altro ancora. Ovviamente il costo delle prestazioni dipende dalla gravità del quadro clinico, e da quali analisi e trattamenti vengono prescritti, ma ricordati che niente è gratuito.

In America, inoltre, neanche l’ambulanza è gratuita. Le persone che viaggiano negli Usa e specialmente quelli diretti in zone remote o isolate è bene che si assicurino di avere, compreso nella propria polizza assicurativa, anche il trasporto e il rimpatrio sanitario. Molte assicurazioni negli Stati Uniti non coprono queste due garanzie: il costo di queste prestazioni dipende dalla distanza da percorrere e dal tipo di mezzo sanitario utilizzato, ma normalmente è molto elevato. Per evitare pensieri verifica quindi prima di partire che la tua assicurazione copra adeguatamente i costi del trasporto medico e dell’eventuale rimpatrio.

A seconda del tipo di viaggio che si sta organizzando poi ci sono assicurazioni più o meno adatte: alcune coprono perdite di coincidenze aeree e bagagli, altre sono particolarmente efficaci per chi fa sport e trekking ad alta quota.