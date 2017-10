L’ Associazione Culturale Eclipse World presenta il corso annuale di Canto Moderno e Musical 2017-2018

Il corso fornisce una preparazione musicale e vocale per affrontare il canto nel teatro musicale, nel pop e nel rock. Si punterà sullo stile interpretativo e sull’uso corretto della tecnica nel repertorio. Scopo del corso è quello di insegnare un corretto uso della voce in scena. Argomenti del corso:

Tecniche di proiezione della voce con differenti stili

cenni di anatomia dell’apparato fonatorio

La respirazione nel canto

Riscaldamento vocale

Studio del repertorio Musical

studio del repertorio pop e rock

Studio del canto nel doppiaggio animato.

Preparazione per audizioni

Il corso di Canto Moderno e Musical 2017-2018 è organizzato dall’Associazione Culturale Eclipse World e avrà come insegnante Alessia Tona, soprano lirico, laureata in Teatro ed Arti Performative, con alle spalle significative esperienze e studi in musical, teatro e canto. Per svolgere la nostra iniziativa saremo ospitati dalla Bounce Factory Dance Studio, in Viale Tirreno n292, a Roma. Il corso avrà cadenza settimanale e partirà con la prima lezione gratuita di lunedì 2 ottobre 2017, dalle 19.00 alle 20.30.

Canto Moderno e Musical 2017-2018

Corso: Canto Moderno e Musical

Organizzazione: Associazione Culturale Eclipse World

Docente: Alessia Tona

Luogo: Bounce Factory Dance Studio, Viale Tirreno 292 (a 100 metri dalla metro B1 fermata Jonio)

– Per Info ed Iscrizioni – email: eclipse.network@gmail.com

cell.: 339.8015056