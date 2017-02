Diabolik è in edicola: un inedito, una ristampa di un grande classico, una ristampa

Diabolik per febbraio 2017 è in edicola con l’inedito, un’indagine affidata a Ginko a tenere banco per tutta la storia ma sarà diversa, molto diversa, da qualunque indagine vista finora. Il titolo dell’albo è “Una morte scomoda”, con disegni di Enzo Facciolo ed elaborazioni digitali di Paolo Tani, il soggetto è firmato Gomboli/Faraci e la sceneggiatura è di Tito Faraci.

Diabolik: le uscite del mese di Febbraio 2017

Inedito 1 febbraio 2017

Una morte scomoda

Possiamo affermare senza alcun dubbio che Diabolik è geniale, determinato, perspicace nel ruolo di criminale almeno quanto Ginko lo è nel suo, di poliziotto. Ma possiamo avere la certezza che l’uno sarebbe altrettanto valido nei panni dell’altro?

Soggetto: M. Gomboli e T. Faraci

Sceneggiatura: T. Faraci

Disegni: E. Facciolo

Elaborazione digitale: P. Tani

Copertina: M. Buffagni

R 668 10/02/ 2017

Anno XLI (2002) n. 10

Tallone d’Achille

Solo Eva può conoscere nei dettagli i suoi progetti, solo Eva riesce a prevedere le sue mosse, solo Eva può mandare a monte i suoi piani. Diabolik, quando fallisce un colpo dopo l’altro, è deciso a scoprire perché. E il dubbio di essere stato tradito lo tormenta.

Soggetto: P. Barbato e T. Faraci

Sceneggiatura: P. Martinelli

Disegni: A.M. Ricci e G. Montorio

Copertina: S. e P. Zaniboni

Swiisss 273 20/02/2017

Anno XIII (1974), n. 18

8 rubini insanguinati

Eva si ritrova in banca nello stesso momento in cui vi fa irruzione un rapinatore che, più ancora del denaro, ama la musica mortale del suo mitra: una coincidenza sfortunata… soprattutto per lui.

Testi di A. e L. Giussani

Disegni: S. Zaniboni – G. Coretti

