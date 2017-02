Innamorati di una persona speciale, di un amico, di una persona già impegnata, della mamma o semplicemente innamorati dell’amore, è giunto il momento di prendere per la gola la vostra dolce metà. Chiariamo: ovviamente “per la gola” si intende in senso figurato, non fisico!

Qual è il metodo più efficace per addolcire il vostro partner in questo giorno così romantico? La risposta giusta è: preparare dei gustosi dolci. Eclipse vi propone un paio di ricette gustose.

Mousse al cioccolato e rhum

La mousse al cioccolato e rhum è un dolce al cucchiaio delizioso e facile da preparare.

Spezzettate il cioccolato fondente e poi fatelo sciogliere a bagnomaria. Nel frattempo sbattete le uova e lo zucchero per circa 5 minuti, finchè non avrete ottenuto una crema chiara e spumosa.

Versate la crema in una ciotola, aggiungete il cioccolato fondente fuso e il rhum e mescolate bene. Mettete il composto in frigo per 2 ore. Montate la panna e poi incorporatela alla crema, mescolate bene e poi distribuite il composto in 4 coppette da dessert, fate rassodare in frigo per altre due ore.

Decorate con i riccioli di cioccolato o con un po’ di cannella e servitelo con il cuore.

Cioccolatini al peperoncino

Se preferite la piccola pasticceria, eccovi di seguito le indicazioni per la preparazione dei cioccolatini al peperoncino, per una serata piccante e sensuale.

In un pentolino portate ad ebollizione a fiamma bassa la panna con il peperoncino. Dopo 1 minuto di ebollizione, togliete dal fuoco, eliminate il peperoncino e versate nella panna il cioccolato. Fatelo sciogliere per qualche minuto, mescolando di tanto in tanto. Quando il cioccolato si sarà sciolto, aggiungete il rhum e lasciate raffreddare a temperatura ambiente. Trascorso il tempo del riposo, lavorate il composto con una frusta elettrica per circa 6-7 minuti. Foderate una teglia con la carta da forno e trasferite il composto in una tasca da pasticcere con bocca a stella. Formate dei mucchietti sulla carta da forno e poi metteteli a raffreddare in frigo per circa un’ora. Trasferite ciascun cioccolatino in un pirottino di carta e tenete in frigo fino al momento di servire.

Non resta che augurare a tutti voi innamorati una giornata indimenticabile e gustosa!

di Pamela Mariano