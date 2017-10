Festa del Cinema di Roma 2017: Who We Are Now

Siamo quello che saremo, non c’è fine alla lotta, mai, dramma “conciso” ed efficace scritto e diretto da Matthew Newton

Gli esami non finisco mai, recitava la commedia del Maestro Eduardo De Filippo. E il duro sporco traumatizzante lavoro che la vita impone a se stessa è inevitabile, continuo.

Tutto quello che si può fare è affrontare ogni giorno nella sua pienezza, nella sua follia. È la filosofia di uno dei protagonisti di Who We Are Now, dramma di Matthew Newton in concorso alla XII Festa del Cinema di Roma, con un cast all star a cominciare dalla strepitosa Julianne Nicholson, vista alla Festa nei panni altrettanto difficili ma più “gentili” dell’allenatrice di pattinaggio di Tonya Harding in I, Tonya, tra i film in corsa per la vittoria.

Jess è una giovane borghese acuta e ingabbiata dai protocolli della sua asfissiante mamma, mentre cerca di trovare il suo posto nel mondo a cominciare dal lavoro e dall’impegno civile come avvocato nel gruppo dei Watch Dogs, capitanati da Carl, ardimentoso, paziente, navigatissimo, un uomo “grande e grosso” che di resistenza e forza ne sa qualcosa e che vuole promuovere la titubante Jess. Il cammino della ragazza si incrocia quindi con quello della più matura e sfortunata Beth, di ceto popolare, con alle spalle un processo per omicidio colposo e una causa aperta con la propria sorella per l’affidamento di suo figlio. Tra sedute laceranti, suicidi dietro le sbarre, patteggiamenti sottili sotto e oltre la coscienza individuale, diritti svenduti ma anche difesi, idealismi e schiaccianti sconfitte, dove senza determinazione e accettazione battagliera non esiste speranza e rinascita.

In mezzo matrimoni d’etichetta, marines psicologicamente disturbati, famiglie WASP, minoranze etiche e ricatti da bagno. Newton si affida a dialoghi stringenti senza pedanterie retoriche o ruffianerie di sorta, confezionando un dramma gelido eppure emozionante, sorretto da un cast d’eccezione tra cui la giovane Emma Roberts avvocatessa rampante.

Sul campo per trovare ella stessa l’aspetto che desidera, al di là di quello che la società si aspetta.

Who We Are Now

