Ma il Cinepanettone ha ancora il suo fascino?

Tanti anni sono passati da quando questo ‘genere’ ha fatto la sua apparizione nel panorama del cinema italiano, ma il cinepanettone sembra non conoscere crisi ed è un tipo di film che ha decisamente conquistato il cuore di molti italiani.

La riprova può essere ricercata nella programmazione di questo periodo pre-natalizio, in cui molte emittenti non perdono occasione per riproporre i classici film strappa risate degli anni passati, rigorosamente ambientati nel periodo di Natale.

Il cinepanettone è, quindi, un genere: si tratta di una commedia talvolta semplice, forse un po’ scollacciata che ha per protagonisti comici italiani e che molto spesso annovera una ‘guest star‘, scelta fra le ragazze più ‘in’ del momento.

Ecco quindi nascere situazioni ricche di fraintendimenti e sempre un po’ imbarazzanti, narrate ormai da decenni dai Fratelli Vanzina, maestri di questo genere. Gli attori che da sempre hanno lavorato nei cinepanettoni sono soprattutto Christian De Sica e Massimo Boldi, ma attorno a questa categoria cinematografica ruotano davvero una miriade di comici italiani, che si sono lasciati coinvolgere dal genere e lo hanno reso famoso e adorato dal pubblico.

Il cinepanettone italiano sta quindi per prendere il sopravvento nella programmazione pre-festiva e se non vogliamo perderci nemmeno un titolo possiamo tenere d’occhio la programmazione di Questaseratv.it che ci aggiorna sui film last minute trasmessi dalle emittenti televisive.

Ai cinepanettoni nostrani si legano, in ogni caso, i film natalizi in generale, che spaziano dalle commedie sentimentali strappalacrime americane fino ai divertenti e anche originali film di Natale inglesi.

A quest’ultimo filone fanno parte titoli che hanno fatto ridere e commuovere milioni di persone. come ad esempio Love Actually con Hugh Grant e una vera e propria ‘schiera’ di attori inglesi di grande calibro.

È interessante notare come questi grandi nomi del cinema britannico smettano per un attimo i panni più impegnati per concedersi delle pellicole più leggere, che hanno però il grande potere di far divertire le persone e di animare le feste natalizie come nessuno sa fare.

E poi ci sono le immancabili commedie natalizie americane, fatte di buoni sentimenti, che partono talvolta da situazioni malinconiche, ma che, manco a dirlo, prima della vigilia si risolveranno in clamorosi amori a lieto fine, tutti da gustare sul divano con l’albero che luccica in bella vista.

Del resto le feste di Natale non possono che esser accompagnate da una programmazione ricca e che rimanda a questa festa celebrata e adorata in tutto il mondo. La scelta è quindi varia: cinepanettone dell’ultimo minuto, raffinata commedia inglese o ‘filmone’ strappalacrime pre-natalizio? La scelta spetta a noi, ma ciò che conta è eleggere un film che sappia rendere più bello, sentito e anche rilassante questo periodo.