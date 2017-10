A cura di Astropoli

l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dall’ 1 al 7 Ottobre vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada.

Oroscopo complessivo del mese di Ottobre 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove il 10 Ottobre esce dalla Bilancia per rientrare nel Segno dello Scorpione dopo 12 anni dall’ultima volta. Mercurio nel Segno della Vergine fino al 14 Ottobre poi entra nel Segno della Bilancia (il 31.10.2017 al 21° 25″). Venere di transito nel segno della Vergine il 17.10.2017 entra nel Segno Bilancia (il 31.10.2017 al 20° 39″ della Bilancia). Saturno transita in Sagittario tra il 22°15″ ed il 24° 32″ della Terza Decade. Marte transita dal Segno della Vergine fino al 22 Ottobre poi passa nel segno della Bilancia. Urano retrogrado nella terza decade dell’Ariete (dal 27° 16″R al 26° 04″R). Nettuno retrogrado nei Pesci (12° 11″R – 11° 37″R). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Terza Decade (tra il 21° 46″ ed il 20° 11″). Luna Piena nell’Ariete tra il 5 e il 6 ottobre. La Luna Nera di transito nella Terza Decade del Segno del Sagittario (dal 25° al 29° del Sagittario).

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dall’ 1 al 7 Ottobre

ARIETE: 7



Mercurio in opposizione per i nanti della prima decade. In alcune situazioni non riuscite proprio a nascondere il vostro alto oscuro. Prestate maggiore prudenza quando parlate. Giove in Bilancia solletica le ambizioni dei nati della terza decade. L’importante è poi che siate effettivamente coerenti con la vostra reale natura.

TORO: 9

Venere e Marte sono sempre dalla vostra parte. Il momento si presenta ideale per la vita sentimentale soprattutto se appartenete alla seconda decade. Siete affabili, determinati, seducenti e magnetici. Approfittatene! Atmosfere romantiche intorno al 7 Ottobre. Opportunità professionali da una attività creativa.

GEMELLI: 9

Mercurio in ottimo aspetto per i nanti della prima decade. Il transito è di buon auspicio per affrontare un esame universitario, un colloquio di lavoro, per stipulare un contratto. Le vostre capacità comunicative tendono a migliorarsi. Incontri con persone più giovani. Seduzione.

CANCRO: 7-

Mercurio in Bilancia, di transito nella vostra quarta casa solare rende irrequieti i rapporti e le comunicazioni con la vostra famiglia natale. Mantenete la giusta riservatezza ed evitate le parole in libera uscita tra il 5 ed il 6 ottobre in occasione del transito lunare. Marte rende particolarmente incisivi i nati della seconda decade.

LEONE: 9

Saturno, Urano e Giove in ottimo aspetto per i nati della terza decade. L’occasione è ghiotta per far partire un progetto, per l’acquisto o la vendita di un immobile, per un avanzamento di carriera, per fare comunque qualcosa per noi importante. Mercurio in Bilancia porta novità ai nati delle prime due decadi.

VERGINE: 8 e 1/2

Venere e Marte sempre in ottima congiunzione per i nati della seconda decade. Momento ideale per far faville e scaldarvi il cuore. Prendete voi l’iniziativa. Incontri con persone vivaci ed intraprendenti. Fortunate le professioni artistiche. Sbilanciati tra il 3 ed il 4 Ottobre in ordine ai passaggi lunari.

BILANCIA: 9 e 1/2

Giove al fotofinish per il segno della Bilancia. Approfittate di questa incredibile opportunità, vi ricapiterà tra 12 anni, per dare spazio a tutte le vostre potenzialità. No fatevi bloccare da eventuali condizionamenti o inibizioni e acquistate la vostra emancipazione.

SCORPIONE: 8 e 1/2

Venere e Marte di transito nel segno della Vergine. Momento particolarmente favorevole per tutti colo che svolgono la propria professione all’insegna della creatività e della bellezza. La Luna nel segno dei Pesci tra il 3 ed il 4 Ottobre favorisce intuiti e premonizioni.

SAGITTARIO: 7 +

I vari valori in Vergine rendono emotivamente instabili i nati della seconda decade, o per eccesso di svogliatezza, o per eccesso di ansie ingiustificate. Restate centrati su voi stessi, sul presente, cogliendo al volo le occasioni che vi si presentano. Non fatevi fuorviare dalle vostre false convinzioni. Grandi opportunità per i nati della terza decade.

CAPRICORNO: 7 e 1/2

Giove in quadratura per i nati della terza decade. Non fatevi fuorviare dalle vostre convinzioni limitanti. Anziché pensare sempre al passato, imparate a focalizzarvi sul presente. Ogni volta è un’altra storia. E voi con il tempo siete diventati diversi. Marte e Venere favoriscono la vita sentimentale dei nati della seconda decade. Conquiste amorose.

ACQUARIO: 8 e 1/2

Grandi opportunità per i nati della terza decade beneficiati dall’ultimo transito di Giove nel segno amico della Bilancia. Momento fondamentale per la realizzazione della legge dell attrazione e dello stato di grazia. Focalizzatevi sui vostri sogni e proiettateli da subito nel presente. Muovetevi in coerenza immediata con gli stessi.

PESCI

Ancora qualche transito nel segno opposto della Vergine. I nati della seconda decade han comunque l’opportunità di mettere in piena luce la loro vita affettiva e di vedere l’altra faccia della medaglia. Non è detto che sia poi così male. Irascibili tra il 3 ed il 4 Ottobre a causa del passaggio lunare.

