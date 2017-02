A cura di Astropoli

Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non sitratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. Gli aspetti che determinano con maggior importanza le influenze astrologiche nel corso di una settimana sono gli aspetti definiti “maggiori”: congiunzione, sestile, quadratura, trigono e opposizione.

Oroscopo complessivo del mese di Febbraio 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita nella terza decade della Bilancia (da 23° 06″ a 22° 24R”), in retrogradazione dal 6 Febbraio. Mercurio nel Segno del Capricorno fino al 7 Febraio, poi entra con moto diretto in Acquario il 7 Febbraio per arrivare nei Pesci il 25 Febbraio (il 28 Febbraio al 3° e 38″). Venere nel Segno dei Pesci fino al 3 Febbraio, poi entra nel Segno dell’Ariete (fino al 12° 46″ del 28 Febbraio) raggiungendo Marte (dal 2° 49″ al 22° 44″). Saturno diretto in Sagittario tra 24°37″ ed il 26°40″ della Terza Decade. Marte transita nel Segno dell’Ariete congiungendosi ad Urano in opposizione a Giove tra il 26 ed il 28 Febbraio al 21/22°. Urano diretto nella terza decade dell’Ariete (dal 21°03″ al 22°03″). Nettuno nei Pesci (10° 39″ – 11° 39″). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Vergine-Pesci Prima Decade (tra il 4° ed il 3°). Luna Piena in Leone tra il 9 e l’11 Febbraio. La Lilith/Luna Nera di transito nella Terza Decade dello Scorpione il 14 Febbraio, per San Valentino, entra nel Segno del Sagittario (dopo 9 anni). Ma torniamo, nello specifico, con: Oroscopo della settimana dal 6 al 12 Febbraio

ARIETE: voto 8



Grazie a Marte, Urano e Venere di transito nel vostro segno, Febbraio sarà sotto l’insegna dell’Eros, delle passioni, del colpo di fulmine e della Creatività Amorosa. Instabili tra l’8 ed il 9 febbraio. Particolarmente fortunati tra il 10 e l’11 Febbraio.

TORO: voto 7 e 1/2

Mercurio in buona posizione fino al 7 febbraio. Momento ideale per concludere un affare o per incassare un vecchio credito. Dall’8 in poi invece i nati della prima decade dovranno prestare maggiore cautela sia nel parlare che nello scrivere.

GEMELLI: voto 8 e 1/2

Mercurio e Giove in trigono per i nati della prima e della terza decade. Il momento si presenta buono per concludere un affare, affrontare un colloquio di lavoro o un esame in ordine al vostro corso studi. Incontri con persone originali e più giovani. Bene tra il 10 e l’11 Febbraio.

CANCRO: voto 6 e 1/2

Fino al 7 Febbraio Mercurio si troverà in opposizione per i nati della terza decade. Evitate fino a quella data di dover affrontare negoziazioni o colloqui di lavoro. Potreste utilizzare una qualche parolina di troppo. Marte e Venere in quadratura per i nati della prima decade. Una vostra relazione potrebbe crearvi delle problematiche sul lavoro.

LEONE: voto 7 e 1/2

Marte e Venere in ottimo aspetto per i nati della prima decade. Il momento è adatto per essere bersagliati da Cupido. Amore e creatività sono dalla vostra parte. Con Mercurio in opposizione dovrete imparare comunque ad essere più discreti. Sbalzi umorali per il San Valentino.

VERGINE: voto 8

Marte, Venere ed Urano si trovano di transito nella vostra ottava casa. Questo aspetto favorisce un aumento della vostra sensualità, una crescente attrazione verso l’ignoto. Ognuno sembra vivere all’interno di un suo “film”. Scarsa resistenza nei confronti della tentazioni. Umore bi-polare tra il 5 ed il 7 febbraio.

BILANCIA: voto 8

Dal 7 Febbraio viene in vostro aiuto Mercurio di transito nella vostra quinta casa solare. Incontri con persone più giovani. Ritrovata lucidità mentale. Venere e Marte in opposizione vi rendono particolarmente inclini verso tentazioni o relazioni extrapartner.

SCORPIONE: voto 6 e 1/2

Dal 7 Febbraio in poi Mercurio sarà di transito nella vostra quarta casa solare. Questo transito potrebbe rendere critici i rapporti con la vostra famiglia natale. Facili incomprensioni o malintesi. Teneteli fuori dalla vostra vita privata. Maggiore riservatezza.

SAGITTARIO: voto 8 e 1/2

Sia Venere, che Marte ed Urano sono di transito nella vostra quinta casa solare. Momento top per la vostra vita sentimentale sia che siate single o in coppia. Probabile concepimento. Colpi di fulmine per i nati di tutte le decadi. Progetti a lungo termine per i nati della terza decade influenzati da Saturno. Instabili tra il 6 ed il 7 Febbraio.

CAPRICORNO: voto 6

Marte e Venere oramai tutti in Ariete, di transito nella vostra quarta casa solare. Periodo piuttosto incandescente per la gestione dei rapporti familiari e dei rapporti sentimentali. Possibili situazioni di attrito tra la famiglia natale e la vostra vita di coppia. Evitate gelosie o dispute. La Luna in opposizione tra il 9 ed il 10 Febbraio. Stress!

ACQUARIO: voto 8 e 1/2

Mercurio è di transito nel vostro segno in buon aspetto con Marte e Venere. Questo aspetto rende particolarmente sagaci e determinati i nati della prime due decadi. Seguite il vostro intuito. Tra il 9 e l’11 febbraio la Luna si troverà in opposizione. Siate meno egocentrici.

PESCI: voto 7 e 1/2

L’ingresso di Mercurio del 7 febbraio in Acquario favorisce un maggiore interesse verso la spiritualità ed il mistero. Grazie al transito dei Nodi lunari il periodo è particolarmente indicato per intraprendere un percorso di crescita. Improvvisi deja vu in ordine a passate esperienze.