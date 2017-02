The Temper Trap in concerto al Qube di Roma

Il gruppo australiano calcherà il palcoscenico dello storico locale romano Lunedì 6 Febbraio per #Quirinettaontour

Quattro anni dopo il loro omonimo album, i Temper Trap tornano a rispolverare il sound che li ha portati al successo con Thick As Thieves, un nuovo disco che profuma di passato.

L’album, uscito già a Giugno del 2016, ha riscosso un successo incredibile: il pubblico ha accolto con calore ed entusiasmo il ritorno della band australiana e Lunedì 6 febbraio, finalmente, i fan italiani potranno vederli dal vivo, al Qube di Roma, in un concerto ricco di hit storiche e una selezione di brani direttamente dall’ultimo album Thick As Thieves, prodotto da Pascal Gabriel (Marina and the Diamonds, Goldfrapp) e Damian Taylor (the Killers, Björk).

L’appuntamento, quindi, è con The Temper Trap il 6 febbraio 2017 al Qube di Roma, Via di Portonaccio, 212.

Costo del biglietto 18 euro.



The Temper Trap – Need Your Love