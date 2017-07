A cura di Astropoli

Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non sitratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. Gli aspetti che determinano con maggior importanza le influenze astrologiche nel corso di una settimana sono gli aspetti definiti “maggiori”: congiunzione, sestile, quadratura, trigono e opposizione.

Oroscopo complessivo del mese di Luglio 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove torna diretto nella Seconda Decade della Bilancia (da 13° 54″ a 16° 52″). Mercurio nel Segno del Cancro fino al 6 Luglio, poi entra nel Leone fino al 25 Luglio per passare poi in Vergine (il 31.7.2017 al 5° 09″ della Vergine). Venere il 4 Luglio lascia la terza decade del Toro per passare nel segno dei Gemelli (il 31.7.2017 al 29° 18″ dei Gemelli). Saturno retrogrado transita in Sagittario tra il 25°23″ ed il 21°42″ della Terza Decade. Marte transita dal Segno del Cancro fino al 20 Luglio poi passa nel segno del Leone (il 31.7.2017 al 6° 46″ del Leone) . Urano diretto nella terza decade dell’Ariete (dal 28° 05″ al 28°31″). Nettuno retrogrado nei Pesci (14° 13″ – 13° 46″). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Terza Decade (tra il 28° 14″ ed il il 26° 42″). Luna Piena in Capricorno tra il 8 e il 10 Luglio. La Luna Nera di transito nella Seconda Decade del Segno del Sagittario (dal 12° al 15° del Sagittario).

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 Luglio

ARIETE: 8 e 1/2

Dal 4 Luglio in poi Venere, l’astro archetipo di amore, bellezza e piacere, torna ad esservi amica. Incontri sentimentali durante incontri mondani. Forte crescita per la vostra vita sociale. Favoriti i viaggi tra il 5 ed il 7 Luglio dai transiti lunari. La Lilith vi spinge verso nuovi orizzonti.

TORO: 7 e 1/2

Il transito di Venere in Toro fino al 4 Luglio favorisce la vita sentimentale dei nati della terza decade. Sbalzi umorali tra il 3 ed il 4 Luglio provocati dalla Luna in opposizione. Gelosi e possessivi oltre misura. Cercate di sintonizzarvi con le frequenze dell’Eros. Plutone favorisce i nati della seconda decade.

GEMELLI: 8+

Venere in arrivo il 4 Luglio. Guadagni e profitti per i nati della seconda decade interessati dal transito di Giove. Luna in opposizione tra il 5 ed il 7 Luglio. Date spazio alla leggerezza, fate volare il vostro essere verso i propri lidi. Cambiamenti radicali per i nati della terza decade influenzati da Saturno. Liberatevi di ciò che vi limita.

CANCRO: 8+

Prima settimana di Luglio caratterizzata dalla congiunzione applicativa di Mercurio con Marte. Siete iperstimolati da questo forte aspetto. Vi sentite inquieti ed ansiosi e volete fare a tutti i costi qualcosa di veramente importante. Cercate di restare centrati. Moderate il linguaggio. Scaricatevi con uno sport!

LEONE: 8 e 1/2

Venere favorevole dal 4 Luglio in poi. Mercurio in Leone dal 7 Luglio. Momento decisivo per incontri sentimentali e per nuove situazioni… soprattutto se con persone più giovani o con una forte dominante cerebrale. Giove diretto in ottimo aspetto in ordine ai cieli dei nati della seconda decade. Prudenza e calma tra il 3 ed il 5 Luglio.

VERGINE: 8 e 1/2

Tra il 6 ed il 7 Luglio la Luna attraverserà il segno del Sagittario amplificando come di consueto ogni vostra emozione. Passionali i nati della seconda decade, romantici e melanconici i nati della terza decade. Mercurio in Cancro porta notizie ai nati della terza decade.

BILANCIA: 9=

Marte, Mercurio, Plutone e Giove in reciproco aspetto. Le vostre ambizioni si fanno sempre più incontenibili. Siete disposti a tutto pur di raggiungere i vostri obiettivi. Controllate di più il vostro linguaggio e la vostra aggressività. Maggiore serenità per i nati della prima decade dal 4 Luglio in poi.

SCORPIONE: 9-

Marte, Mercurio e Plutone in buon aspetto per i nati della seconda e della terza decade. Date retta alle esigenze provenienti dal vostro profondo. Particolarmente determinanti nel raggiungimento dei vostri obiettivi. Potenziamento delle capacità cinetiche. Venere in opposizione amplifica la vostra proverbiale sensualità.

SAGITTARIO: 8 e 1/2

Mercurio e Marte ancora di transito nella ottava terza casa solare, vi predispongono maggiormente verso lo studio delle arti esoteriche. Forte crescita degli appetiti sessuali. Speculazioni finanziarie. Momento decisivo per i nati della terza decade. Scelte e cambiamenti radicali. Promozioni e guadagni per i nati della seconda decade.

CAPRICORNO: 7

Marte e Mercurio ancora in opposizione provocano una certa irascibilità se non correttamente canalizzati. Iperstimolati in ogni vostra attività facilmente tenderete a cadere in uno stato di ansia. Vertenze legali per i nati della seconda decade. Venere favorevole fino al 4 Luglio per i nati in Gennaio.

ACQUARIO: 8

Luna in aspetto angolare tra il 3 ed il 4 Luglio con Venere ancora agli ultimi gradi del Toro. I nati della terza decade sono insolitamente possessivi. Opportunità professionali e occasioni di guadagno per i nati della seconda decade. Venere favorevole per i nati della prima decade dal 4 Luglio in poi.

PESCI: 8 e 1/2

Nuovi incontri in arrivo per i nati della terza decade influenzati dal transito di Mercurio nella loro quinta casa solare. Nuove amicizie, incontri di lavoro per i più creativi, nuove idee o realizzazioni professionali. Venere in Toro fino al 4 Luglio favorisce la vita sentimentale dei nati della terza decade.

