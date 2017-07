A cura di Astropoli

l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dal 26 Giugno al 2 Luglio vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada.

Oroscopo complessivo del mese di Giugno 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove torna diretto nella Seconda Decade della Bilancia (da 13° 20″ a 13° 50″). Mercurio nel Segno del Toro fino al 6 Giugno, poi entra nei Gemelli fino al 21 giugno per passare poi in Cancro (il 30.6.2017 al 18° 21″ del Cancro). Venere il 6 Giugno lascia la terza decade dell’Ariete per passare nel segno del Toro (il 30.6.2017 al 24° 33″ del Toro). Saturno retrogrado transita in Sagittario tra il 25°33″ ed il 23°77″ della Terza Decade. Marte transita dal Segno Gemelli fino al 4 Giugno poi passa nel segno del Cancro (il 30.6.2017 al 16° 41″ del Cancro). Urano diretto nella terza decade dell’Ariete (dal 27° 00″ al 28°04″). Nettuno nei Pesci (14° 13″ – 14° 13″), in retrogradazione dal 17 Giugno. I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Terza Decade (tra il 28° 14″ ed il il 26° 42″). Luna Piena in Sagittario tra l’ 8 e il 10 Giugno. La Luna Nera di transito nella Seconda Decade del Segno del Sagittario (dal 12° al 15° del Sagittario). Solstizio di Estate il 21 Giugno 2017 ore 04:24

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 26 Giugno al 2 Luglio

ARIETE: 6 e 1/2



Marte e Giove angolari per i nati della seconda decade. Possibili vertenze legali o competizioni aperte con i vostri avversari. Prendete il toro per le corna senza arretrare. Possibili occasioni di svago tra il 26 ed il 27 Giugno. Investimenti ad ampio spettro per i nati della terza decade.

TORO: 8 e 1/2

Mercurio e Marte sono di transito nella vostra terza casa solare, viaggiate più che potete, anche in zone vicine, conoscete gente nuova, tanta gente. Favoriti i luoghi vicino al mare. Dal 25 Giugno in poi il transito di Venere favorirà soprattutto i nati della terza decade. Incontri e atmosfere romantiche. Fermento nel mondo delle pubbliche relazioni.

GEMELLI: 8 e 1/2

Momento professionalmente importante per i nati della seconda decade interessati dal transito di Giove. Ottimi aspetti tra il 26 ed il 27 giugno segnati dalla Luna in Leone. Date spazio al vostro naturale ingegno e alla vostra creatività. Mercurio oramai in Cancro favorisce nuovi acquisti e nuove spese.

CANCRO: 8 +

Ultima settimana di giugno caratterizzata dalla congiunzione di Mercurio con Venere. Momento ideale per un incontro, sia di carattere professionale che sentimentale. Particolarmente dinamici ed irrequieti i nati della seconda decade sollecitati da Marte e dai diversi pianeti angolari. Datevi una direzione.

LEONE: 8 e 1/2

Giove diretto in ottimo aspetto in ordine ai cieli dei nati della seconda decade. Momento professionalmente importante da cogliere al volo. Maggiormente favoriti gli addetti al marketing, alle pubbliche relazioni, materie giuridiche, moda, bellezza e commercio in genere. Occasioni tra il 26 ed il 28 giugno. Luna sui Nodi il 27 Giugno.

VERGINE: 8+

Tra il 29 ed il 30 Giugno la Luna attraverserà il vostro segno zodiacale amplificando come di consueto ogni vostra emozione. Passionali i nati della seconda decade, romantici e melanconici i nati della terza decade. Mercurio in Cancro porta notizie ai nati della prima decade.

BILANCIA: 8+

Marte, Plutone e Giove i reciproco aspetto. Le vostre ambizioni si fanno incontenibili e non fate più nulla per nasconderlo. Site disposti a tutto pur di raggiungere i vostri obiettivi. Se volete raggiungere dei risultati gratificanti muovetevi tra il 26 ed il 27 giugno quando godrete dell’appoggio dei pianeti transito nei segni di fuoco.

SCORPIONE: 7 e 1/2

Marte e Plutone in buon aspetto per i nati della seconda decade. Date retta alle esigenze provenienti dal vostro profondo. Seguite la pancia in qualunque vostra iniziativa. Dal 25 Giugno in poi l’opposizione con Venere riguarda soprattutto i nati della terza decade. Fuori controllo tra il 26 ed il 27 Giugno.

SAGITTARIO: 8 e 1/2

Il transito di Venere in Toro favorisce le professioni più creative, o comunque finalizzate alla cura del benessere e/o della salute. Possibili relazioni sentimentali all’interno del proprio luogo di lavoro. Momento lavorativamente propizio per i nati della seconda decade.

CAPRICORNO: 7

Il 26 giugno riposatevi! Marte sempre in opposizione favorisce una certa irascibilità se non correttamente canalizzato. Dosate le vostre forze facendo una cosa alla volta. Possibili vertenze legali per i nati della seconda decade. Puntate su degli obiettivi a voi compatibili. Venere favorevole per i nati della terza decade.

ACQUARIO: 7 e 1/2

Luna in opposizione tra il 26 ed il 27 Giugno con Venere in quadratura. Desiderate stare al centro dell’universo, se il partner non vi capisce, diventate permalosi. Volete attenzioni e non fate nulla per nasconderlo. Opportunità professionali e occasioni di guadagno per i nati della seconda decade.

PESCI: 9

L’arrivo di Mercurio nella vostra terza casa solare porrà novità in tutti campi: nuove amicizie, incontri di lavoro, nuove idee o realizzazioni professionali. Particolarmente dinamici e determinati i nati delle prime due decadi. Bene per la vita affettiva. Coltivate la vostra vita sociale! Maggior riposo tra il 28 ed il 29 giugno!

