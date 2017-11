A cura di Astropoli

l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dal 27 Novembre al 3 Dicembre vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada.

L’Oroscopo complessivo del mese di Novembre 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita in Scorpione dal 4° all’11°. Saturno transita in Sagittario tra il 24° ed il 28° della Terza Decade. Urano retrogrado nella terza decade dell’Ariete (dal 26° R al 25° R). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Seconda Decade (tra il 20° ed il 18°). Mercurio di transito nel segno dello Scorpione il 5.11.2017 entra nel Segno del Sagittario (il 30.11.2017 al 28° 28″ della Sagittario). Venere di transito nel segno della Bilancia il 7.11.2017 entra nel Segno dello Scorpione (il 30.11.2017 al 28° 16″ dello Scorpione). Marte transita dal Segno della Bilancia tra il 5° ed il 24° . Nettuno nei Pesci diviene diretto il 22 Novembre (11° 29″D). La Luna Nera di transito nella Terza Decade del Segno del Sagittario al 29° per poi passare al Segno del Capricorno il 10 Novembre 2017 (il 30.11.2017 al 2° del Capricorno). Luna Piena in Toro tra il 4 ed il 5 Novembre.

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 27 Novembre al 3 Dicembre

ARIETE: 6



Marte ed Urano ad alta tensione per i nati della terza decade. Cambiamenti inaspettati in ordine alla propria attività professionale o alle proprie scelte di vita. Possibile ribellione verso una qualunque situazione avente un carattere costrittivo. Prudenza nella guida. Riposo tra il 29 ed il 30 Novembre.

TORO: 8

Tra il 27 ed il 28 Novembre vi sentirete particolarmente ispirati da un magica Luna. Grazie agli ottimi aspetti con Nettuno se seguirete il vostro istinto potrete fare la cosa giusta. Marte in Bilancia nella vostra sesta casa solare rende maggiormente competitivi i rapporti con i propri colleghi di lavoro.

GEMELLI: 7 e 1/2

Marte ed Urano, reciprocamente opposti, ma in ottima posizione rispetto ai vostri cieli. Se dovete liberarvi da situazioni negative che tengono ad opprimervi… questo è il momento giusto. Soprattutto se siete della terza decade. Venere vi conferisce charme e sensualità.

CANCRO: 8 e 1/2

Venere in ottimo aspetto per i nati della terza decade. Incontri originali ed inaspettati, magari proprio all’interno del vostro luogo di lavoro o durante un viaggio di affari. Opportunità professionali per i nati della prima decade. Favorite le attività commerciali o quelle più creative. Bene tra il 26 ed il 28 Novembre. Seguite l’intuito!

LEONE: 7 e 1/2

Momenti di passione per i nati della terza decade stimolati dal transito della Venere. Possibili interferenze in ordine alla propria vita sentimentale da parte della propria famiglia natale. Con la Luna in Acquario del 26 Novembre siete dalle persone particolarmente originali.

VERGINE: 7



Tra il 27 ed il 29 Novembre i nati della terza decade dovranno affrontare delle decisioni di una certa importanza riguardnati i rapporti con la loro famiglia natale. Probabilmente andrete incontro ad un trasloco o molte situazioni dovranno essere tagliate. Ristoro e rigenerazione attraverso gli affetti. Opportunità professionali per i nati tra Agosto e Settembre.

BILANCIA: 6 e 1/2

Luna in opposizione tra il 29 ed il 30 Novembre. Alcuni particolari nascosti della vostra vita a due potrebbero uscire allo scoperto. Facilmente irascibili i nati tra la seconda e la terza decade. Cercate di scaricare l’energie in eccesso attraverso una attività sportiva.

SCORPIONE: 9

Particolarmente intuitivi i nati tra la prima e la seconda decade influenzati dagli ottimi aspetti Lunari con Nettuno del 27 e 28 Novembre. Momenti di intensa sensualità ed erotismo. Venere in congiunzione per i nati della terza decade. Grazie all’energie trasmesse da questo transito siete notevolmente più belli.

SAGITTARIO: 7 e 1/2

Mercurio e Saturno in congiunzione per i nati della terza decade. In questo periodo tendete ad adottare le vostre decisioni con estrema prudenza, ma una volta adottate, divenite irremovibili. Momento ideale per compiere un lavoro di profonda concentrazione e precisione. Incontro con un vecchio amico. Bene tra il 29 ed il 30 Novembre.

CAPRICORNO: 8 e 1/2

Venere in trigono per i nati della terza decade verso la fine del mese di Novembre. Con questo aspetto la vostra vita sentimentale tende a rasserenarsi e a prendere una piega romantica. Viaggi e situazioni inaspettate favoriti da Urano. Liberatevi dai vincoli o dai condizionamenti provenienti dalla vostra famiglia natale.

ACQUARIO: 8 e 1/2

Mercurio, Marte, Saturno ed Urano in ottima posizione. Particolarmente fortunati i nati della terza decade. Se dovete far partire un progetto con obiettivi differenziati sia a breve che a lungo termine… fatelo ora! magari intorno al 30 Novembre quando anche la Luna vi sarà propizia.

PESCI: 8

Tra il 27 ed il 28 Novembre i nati della terza decade potranno rigenerarsi grazie agli ottimi transiti di Venere e affrontare con ottimismo le scelte di vita che il Saturno di transito nella loro decima casa solare da tempo richiede. Espellete, liberatevi di tutto quello che non vi appartiene. Riceverete l’appoggio da parte di chi più vi ama.

