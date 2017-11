La vita segreta della mente, di Mariano Sigman

Come funziona il nostro cervello quando pensa, sente e decide

Da dove vengono i nostri pensieri? In che modo prendiamo le decisioni e come formuliamo i giudizi nella vita di tutti i giorni? Che ruolo ha l’inconscio, in questo? C’è una reale distinzione tra le scelte istintive e quelle ponderate?

In vent’anni di studio ed esperimenti sul campo, Mariano Sigman è rimasto legato alla semplice idea che la ricerca scientifica si nutra di quello stesso sincero stupore dei bambini, che chiedono Perché? all’infinito.

È questa la curiosità che anima questo libro, una ricognizione libera sulle conquiste presenti e le prospettive future delle neuroscienze, senza limitazioni di campo e disciplina: in queste pagine si incontrano psicologi, biologi, fisici, matematici, antropologi, linguisti, ingegneri, filosofi, medici. E anche cuochi, maghi, musicisti, scacchisti, scrittori, artisti…

La vita segreta della mente

Autore: Mariano Sigman

Editore: Utet

Pagine: 272

Prezzo: € 20

Mariano Sigman, neuroscienziato argentino, si è occupato di architetture cognitive e processi decisionali, studiando come il cervello organizza i dati visivi e le dinamiche complesse (per esempio la lettura).