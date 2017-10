A cura di Astropoli

Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non sitratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. Gli aspetti che determinano con maggior importanza le influenze astrologiche nel corso di una settimana sono gli aspetti definiti “maggiori”: congiunzione, sestile, quadratura, trigono e opposizione.

Oroscopo complessivo del mese di Ottobre 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove il 10 Ottobre esce dalla Bilancia per rientrare nel Segno dello Scorpione dopo 12 anni dall’ultima volta. Mercurio nel Segno della Vergine fino al 14 Ottobre poi entra nel Segno della Bilancia (il 31.10.2017 al 21° 25″). Venere di transito nel segno della Vergine il 17.10.2017 entra nel Segno Bilancia (il 31.10.2017 al 20° 39″ della Bilancia). Saturno transita in Sagittario tra il 22°15″ ed il 24° 32″ della Terza Decade. Marte transita dal Segno della Vergine fino al 22 Ottobre poi passa nel segno della Bilancia. Urano retrogrado nella terza decade dell’Ariete (dal 27° 16″R al 26° 04″R). Nettuno retrogrado nei Pesci (12° 11″R – 11° 37″R). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Terza Decade (tra il 21° 46″ ed il 20° 11″). Luna Piena nell’Ariete tra il 5 e il 6 ottobre. La Luna Nera di transito nella Terza Decade del Segno del Sagittario (dal 25° al 29° del Sagittario).

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 ottobre

ARIETE: 6 e 1/2



Marte in opposizione dal 22 ottobre in poi per i nati della prima decade. Cercate di canalizzarvi attraverso degli obiettivi precisi e coerenti con la vostra reale natura. Non fatevi prendere dall’Ego o da inutili ansie in ordine al vostro futuro. Restate radicati nel presente e scaricatevi tramite l’eros o una attività sportiva.

TORO: 7

Dal 22 Ottobre in poi sia Marte che Venere si troveranno di transito nella vostra sesta casa solare. Questa doppia configurazione vi porterà ad avere una maggiore attenzione verso il vostro stato di salute. Magari proprio il 22 potreste decidere di iniziare una dieta sia dimagrante che disintossicante. Considerate che con i valori in opposizione vi è la tendenza a mangiare di più.

GEMELLI: 9

Dal 22 ottobre in poi sia Venere che Marte si troveranno di transito nel settore astrologico del gioco e dell’amore. Momento formidabile per la vostra vita affettiva. Sfruttate appieno ogni occasione, divertitevi con il partner, e se potete fate un bel viaggio. Se non potete, organizzate una festa in compagnia dei vostri amici. Le occasioni non mancheranno.

CANCRO: 8 e 1/2

Dal 22 Ottobre in poi Marte si troverà in posizione fortemente angolare. Questo transito tenderà a stimolare sia le vostre ambizioni che il vostro Ego. Niente paura, anche se un po’ di prudenza non guasta, siete comunque protetti da Giove. Anzi, la giusta cura di fronte ad una incipiente pigrizia gioviana.

LEONE: 8

Dal 22 Ottobre in poi sia Venere che Marte si troveranno di transito nel segno amico della Bilancia. Mondanità ed incontri a go-go per i nati delle prime due decadi. Puntate sul settore delle relazioni sociali. Potrebbero rilevarsi proficue sotto ogni angolatura. Sempre determinati i nati della terza decade. Vogliosi o smaniosi in ordine a tutto i nati della prima.

VERGINE: 8 e 1/2

Mercurio e Giove insieme nella prima decade dello Scorpione. Il momento è propizio per far funzionare il vostro giro di amicizie e fare qualcosa di importante. Felice soluzione di una vertenza legale. Ottimo il settore delle comunicazioni. Guadagni e buoni affari tra il 25 ed il 27 ottobre.

BILANCIA: 8 e 1/2

Con l’arrivo dapprima di Venere e poi di Marte (22 ottobre) nel vostro segno si apre una fase particolarmente accesa per la vostra vita sentimentale ed erotica. Incontri e possibili colpi di fulmine tra il 22 ed il 23 ottobre. L’ingresso di Giove nella vostra seconda casa solare mette in evidenza il settore finanze.

SCORPIONE: 9

Importanti opportunità professionali per i nati della prima decade. Dal 23 ottobre in poi anche il Sole inizierà il suo percorso annuale nel segno dello Scorpione. Momento decisivo per tutti coloro che hanno il compleanno proprio in questi giorni. Date pieno spazio ad ogni vostra potenzialità.

SAGITTARIO: 8 e 1/2

Marte e Venere in ottima posizione per i nati della prima e della seconda decade. Momento propizio per la vostra vita sentimentale. Favorito il mondo delle relazioni sociali e della mondanità. Incontri con persone di una certa bellezza. Decisive le giornate comprese tra il 23 ed il 24 ottobre.

CAPRICORNO: 7-

L’arrivo di Marte e Venere nel segno della Bilancia rende particolarmente capricciosi i nati delle prime due decadi. Dal 22 ottobre in poi, auto indulgenti, un po’ svogliati, tendenzialmente predisposti a godervi i piaceri della vita, ma poi desiderosi di ottenere tutto e subito.

ACQUARIO: 9

Con l’arrivo di Marte del 22 ottobre nel segno della Bilancia, si apre per voi un periodo all’insegna della seduzione, della conquista amorosa e dell’eros. Ricercate la bellezza in ogni anfratto della terra. Particolarmente intraprendenti i nati della prima decade smossi dal Giove angolare. Bene tra il 23 ed il 24 Ottobre.

PESCI: 9

Mercurio, Nettuno e Plutone in ottima configurazione per i nati della seconda decade. Tra il 26 ed il 27 Ottobre il vostro intuito potrebbe rilevarsi come una arma fondamentale. Giove in ottimo aspetto favorisce i nati della prima decade. Particolarmente fortunate le attività all’estero. Vittoria in una vertenza legale.

