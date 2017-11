A cura di Astropoli

l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dal 20 al 26 Novembre vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada.

L’Oroscopo complessivo del mese di Novembre 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita in Scorpione dal 4° all’11°. Saturno transita in Sagittario tra il 24° ed il 28° della Terza Decade. Urano retrogrado nella terza decade dell’Ariete (dal 26° R al 25° R). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Seconda Decade (tra il 20° ed il 18°). Mercurio di transito nel segno dello Scorpione il 5.11.2017 entra nel Segno del Sagittario (il 30.11.2017 al 28° 28″ della Sagittario). Venere di transito nel segno della Bilancia il 7.11.2017 entra nel Segno dello Scorpione (il 30.11.2017 al 28° 16″ dello Scorpione). Marte transita dal Segno della Bilancia tra il 5° ed il 24° . Nettuno nei Pesci diviene diretto il 22 Novembre (11° 29″D). La Luna Nera di transito nella Terza Decade del Segno del Sagittario al 29° per poi passare al Segno del Capricorno il 10 Novembre 2017 (il 30.11.2017 al 2° del Capricorno). Luna Piena in Toro tra il 4 ed il 5 Novembre.

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 Novembre

ARIETE: 8 e 1/2



Ottime possibilità professionali tra il 19 ed il 21 Novembre. Grazie a Luna e Mercurio favorevoli i vostri contatti fluiscono facilmente. Nuove relazioni e nuovi progetti per il futuro. Il momento è particolarmente importante per i nati della terza decade interessati dal trigono di Urano con Saturno.



TORO: 6 e 1/2

Tra il 19 ed il 24 Novembre saranno soprattutto i nati della seconda decade a poter sperimentare gli effetti della Venere in opposizione. Scarsa attenzione verso le questioni più impegnative. Autoindulgenza nei confronti delle proprie debolezze. Sensualissimi ma altamente bipolari.

GEMELLI: 7-

Momenti di sovraccarico tra il 19 ed il 20 Novembre portati dalla Luna di transito in Sagittario unitamente al passaggio di Mercurio. Parlate di meno e state attenti a non fare confidenze a persone che non meritano la vostra fiducia. Venere favorevole per i nati della seconda decade. Bene tra il 24 ed il 25.

CANCRO: 8 e 1/2

Giove particolarmente propizio per i nati tra la prima e la seconda decade. Questo è il momento giusto per fare dei passai avanti nella vostra vita lavorativa, professionale o di studenti che sia. Dovete convertire i vostri progetti in fatti reali. Non disperdetevi in eventuali convinzioni autolimitanti. Sbalzi umorali tra il 21 ed il 22 Novembre.

LEONE: 9

Mercurio e Saturno in trigono per i nati della terza decade. Con questo passaggio riuscite a stare attenti non solo ai particolari ma che all’insieme di ogni situazione. Momento importante e decisivo per la realizzazione di un affare importante. Incontri decisivi tra il 19 ed il 22 novembre. Avanzamenti professionali.

VERGINE: 8+

Seducenti e ricchi di fascino i nati della prima decade tra il 22 ed il 23 Novembre. Grazie al transito di una magica Luna in Capricorno sostenuta dalla Lilith risulta difficile resistere al vostro sex appeal. Scelte di un certo peso per i nati della terza decade influenzati dall’ultimo transito di Saturno nella loro quarta casa solare.

BILANCIA: 8



Tra il 19 ed il 21 Novembre la Luna vi sarà particolarmente favorevole. Possibilità di nuovi incontri, nuove amicizie, vita sociale in crescendo. Tra il 24 ed il 25 Novembre incontri con persone originali provenienti da un altro paese. Shopping compulsivo per i nati della seconda decade.

SCORPIONE: 9

Con Giove in congiunzione sulla vostra posizione solare potrete dare giusta realizzazione ai vostri progetti e raccoglierne da subito i frutti. Considerate che quello che oggi farete avrà conseguenze per i prossimi 12 anni. Quindi non adottate una politica attendista … ma mettetevi da subito in azione. Proiettate i vostri sogni nel presente!

SAGITTARIO: 8 e 1/2

Se dovete vincere una vertenza legale o gestire una trattativa di affari questo è il momento giusto. Siete particolarmente determinati ed intuitivi. State comunque sempre attenti a controllare con maggiore cura ogni situazione. Incontri e relazioni sociali in fermento tra il 19 ed il 20 Novembre.

CAPRICORNO: 8

Venere e Giove in reciproco aspetto per i nati delle prime due decadi. Momento favorevole per la vostra vita affettiva, conquiste professionali supportate da un ambiente sociale a voi amico. Possibili vertenze legali in ordine ad una questione di principio per i nati della seconda decade. Emozioni fuori controllo il 21 ed il 22 Novembre.

ACQUARIO: 8 e 1/2

Novità in arrivo tra il 19 ed il 20 Novembre portate da un’ottima Luna in Sagittario. Grazie a Mercurio il momento si presenta propizio per la realizzazione di un affare. A partire dal 23 Novembre il transito di Venere interesserà soprattutto i nati della terza decade. Colpi di fulmine o situazioni inaspettate.

PESCI: 8 e 1/2

Venere, Giove e Nettuno in ottimo aspetto per i anti tra la prima e la seconda decade. La fase è particolarmente propizia per dare coronamento ad un vostro sogno d’amore. Qualora nel vostro tema natale vi fossero fattori concorrenti questo aspetto è indice di una storia d’amore completa ed importante. Stress da impegno pubblico tra il 20 ed il 21 Novembre.

di Astropoli

L’Oroscopo Settimanale di Eclipse è comunque integrabile gratuitamente on line calcolando il proprio Oroscopo Personalizzato Giornaliero su www.astropoli.it/oroscopo-del-giorno.html