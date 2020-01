Personalizzare la propria valigia o fare un regalo speciale: con Carpisa si può!

Jack Sparrow de I Pirati dei Caraibi aveva ragione, perché quello che rende un viaggio una vera esperienza di vita, è esattamente il viaggio e non la meta da raggiungere. Carpisa, da sempre vicina al cuore dei viaggiatori, grazie alla sua vasta e variopinta gamma di trolley di misure differenti, riesce a stupire ancora una volta grazie a una novità grandiosa: la valigia personalizzabile Tattoo.

Carpisa Tattoo: la rivoluzione del trolley

Pensate per tutti coloro che adorano viaggiare con eleganza e comfort, le valigie Carpisa si rinnovano e ti permettono di diventare finalmente lo stilista del tuo trolley! Grazie alla nuova e super moderna linea Tattoo, potrai infatti decidere tu come personalizzare la tua valigia, scegliendo un’immagine importante o un messaggio speciale.

Al giorno d’oggi, quando si tratta di dover fare un regalo a qualcuno per qualche occasione particolare, tutto diventa sempre molto difficoltoso: in casa siamo tutti già sommersi di oggetti e oggettini vari e regalare libri o borse diventa rischioso se non non conosciamo perfettamente i gusti dell’altro. Per i vestiti e le scarpe dobbiamo conoscere le taglie esatte e, se proprio bisogna dirla tutta, si finisce in ogni caso per acquistare uno dei soliti regali che non hanno nulla di davvero particolare, scadendo così nella banalità.

Carpisa Tattoo invece diventa una perfetta idea regalo per Natale o un compleanno: basterà scegliere una dedica appropriata per la persona cara e stupire con una sorpresa completamente personalizzata per regalare dolce emozioni e sciogliere il cuore di chi ami.

Una foto insieme, una frase importante, ma anche la riproduzione del suo film preferito: il trolley Tattoo sarà un regalo apprezzato da chiunque e il valore aggiunto della personalizzazione lo renderà un meraviglioso prodotto creato apposta ed esclusivamente per i nostri cari. Perchè si sa, un regalo pensato e nato dal cuore, fa la differenza.

Carpisa Tattoo: come personalizzare il nuovo trolley da viaggio

Al contrario di quello che si possa pensare, personalizzare il trolley Carpisa è davvero semplicissimo e molto veloce. La procedura è interamente realizzabile online e davvero molto intuitiva accedendo alla pagina sulle valigie personalizzate Carpisa.

Innanzitutto, il primo passo da seguire è quello di scorrere la pagina e indicare la misura di trolley desiderata tra grande, medio e extra small. Ovviamente, poiché sono previste tre colorazioni per ogni misura, sarà possibile selezionare anche il colore preferito per la valigia.

Una volta cliccato sul prodotto preferito, verrete automaticamente reindirizzati verso la pagina di personalizzazione vera e propria in cui scegliere una delle tre possibili colorazioni e decidere testo e immagine da inserire. Ovviamente, essendo una valigia personalizzabile in tutto e per tutto, l’immagine da applicare potrà essere selezionata da tre gallerie di immagini salvate, oppure scelta dalla nostra personale raccolta di foto.

Attenzione a non sottovalutare le immagini preimpostate disponibili: street art, Carpisa e tattoo art sono le tre gallerie che contengono le immagini e sono davvero tutte da scoprire. La galleria street art, ospita tutte le migliori creazioni dei più noti artisti di strada a livello internazionale, mentre la galleria tattoo art è un continuo aggiornamento di lavori dei creativi che collaborano con il brand. Inoltre, se vi sentite un pò tatuatori anche voi, potrete disegnare un vero e proprio tattoo ispirandovi al tema del mese proposto, e caricarlo sul sito nella sezione dedicata: mensilmente, vengono annunciati i vincitori dei lavori più votati e resi disponibili nella galleria tattoo art, permettendovi addirittura di guadagnare una percentuale ogni volta che un trolley con il proprio artwork viene venduto.

Per persone dai gusti modaioli e stilosi invece, la galleria Carpisa ospita soggetti tipo Keep calm and….. e molti altri di gran tendenza. Carpisa, oltre a dare la possibilità di aggiungere contemporaneamente testo e immagine, permette di decidere in quale posizione della valigia andranno stampati, per regalare un effetto wow completamente personalizzato in ogni più piccolo dettaglio.

Una volta terminata la procedura e prima di confermare l’ordine definitivamente, è possibile guardare l’anteprima del prodotto finito per avere una reale idea di come sarà l’effettivo risultato, andando a modificare quello che ancora non convince fino in fondo.

Con una valigia personalizzata Carpisa in regalo, sarà impossibile non colpire direttamente al cuore le persone a te care: bambini, parenti o amici avranno finalmente un trolley davvero unico e particolare e non rischieranno più di prendere la valigia sbagliata al ritiro bagagli. Niente più etichette con i dati o strani segni di riconoscimento, perché il nuovo trolley Tattoo di Carpisa regala piacere e relax a tutti i viaggi che verranno!