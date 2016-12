Al Teatro Manzoni il Concerto della Banda Musicale della Marina Militare

La Banda Musicale della Marina Militare è uno dei più antichi complessi bandistici militari italiani. Per la capacità di rappresentare attraverso la musica l’impegno della Marina nel sociale e negli aiuti umanitari, nel 2004 è stata insignita del Cavalierato di Pace dal Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli di Assisi. Il repertorio abbraccia ogni genere musicale, dalla musica originale della banda al classico, lirico-sinfonico, leggero, jazz. La banda si esibisce regolarmente in Italia e all’estero.

L’associazione nasce nel 2001 in memoria dell’attrice Daniela Petruzzi, prematuramente scomparsa nel 1999. Nata il 4 giugno del 1955, Daniela Petruzzi dedica interamente la sua vita al teatro come attrice, ma anche come regista e insegnante. La sua carriera ha inizio nel ’76 con lo spettacolo L’invito per il tè per la regia di Antonello Riva. Nel ’79 dirige insieme al marito Pietro Longhi la cooperativa teatro Artigiano presso il Teatro Manzoni di Roma. Molte sono le commedie che l’hanno vista protagonista, tra le altre ricordiamo Le furberie di Scapino di Molière, la Capannina di A. Roussin, Amore e ufficio…escluso sabato e domenica di S.Satta Flores e M.Pizzi, Fiore di Cactus di Barillet e Gredy.

L’associazione opera senza fini di lucro e sostiene la divisione di ematologia dell’istituto Regina Elena IFO di Roma.

Concerto di beneficenza della Banda Musicale della Marina Militare

il 19 dicembre ore 21 al Teatro Manzoni

a favore dell’Associazione Daniela Petruzzi Onlus

Ingresso con donazione libera

prenotazione obbligatoria allo 06/3223634

Via Monte Zebio 14/c 00195 Roma tel.06/3223634 www.teatromanzoni.info