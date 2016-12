A cura di Astropoli

l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dal 19 al 25 Dicembre vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada.

Oroscopo complessivo del mese di Dicembre 2016 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita nella seconda decade della Bilancia (da 16°50″ a 21° 03″). Mercurio nel Segno del Sagittario fino al 2 Dicembre, poi entra in Capricorno, in retrogradazione dal 20 Dicembre in poi partendo dal 15° 06. Venere nel Segno del Capricorno fino al 7 Dicembre, poi entra nel Segno dell’Acquario. Saturno diretto in Sagittario tra 17°45″ ed il 21°16 della Terza Decade. Marte transita nell’Acquario fino al 19 Dicembre poi entra nel Segno dei Pesci. Urano sempre retrogrado nella terza decade dell’Ariete (dal 20°54″ al 20°34″), torna diretto il 29 Dicembre. Nettuno nei Pesci (9°). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Vergine-Pesci Prima Decade. Tra il 23 ed il 24 Dicembre Giove ed Urano in opposizione mediati da Saturno in Sagittario (al 20°).

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 19 al 25 Dicembre

ARIETE: voto 7+



Venere, Urano e Giove in reciproco aspetto tra il 23 ed il 24 Dicembre. Situazioni inaspettate sia per quanto riguarda la vita professionale che sentimentale. Tendenza all’auto emancipazione ed ad andare contro le regole. Favorite le situazioni più originali. Altrimenti nervosismo e stati d’ansia. Movimentata la serata del 22 dicembre.

TORO: voto 8-

Dal 20 Dicembre in poi Mercurio entrerà in retrogradazione nella vostra nona casa solare. Probabilmente ricevere una notizia che stavate aspettando da tempo. Marte finalmente favorevole dal 19 Dicembre in poi. Nuovi progetti possono prendere il via. Possibili aiuti da parte del partner per i nati della prima decade. Disturbata la vigilia di Natale dal transito della Luna in Scorpione.

GEMELLI: voto 8 e 1/2



Dal 18 Dicembre in poi il fortunato transito di Venere interesserà soprattutto i nati della seconda decade. Grazie all’ottima congiuntura con Giove ed Urano non sono da escludersi fidanzamenti, amori importanti, e comunque un periodo felice per la vostra vita sentimentale. Rapido recupero in ordine ad una crisi passata. Momento professionalmente propizio per le attività artistiche.

CANCRO: voto 7+

Tra il 23 ed il 24 dicembre i nati tra la seconda e la terza decade saranno al centro di un importante allineamento astrale. Avete la possibilità di dare una svolta alla vostra vita e cavalcare l’onde del cambiamento e della vostra emancipazione, o al contrario subire passivamente i desideri dei vostri padroni.

Novità per i nati della seconda decade.

LEONE: voto 8

Marte il 19 Dicembre toglie il disturbo. Da questo momento in poi riuscirete a godervi la vita con maggiore serenità. Evitate di affrontare comunque nella giornata del 18 dicembre atmosfere stressanti. Situazioni professionali inaspettate e propizie con prospettive a lungo termine favorite dagli ottimi transiti con Giove, Urano e Saturno.

VERGINE: voto 7

A partire dal 19 Dicembre Marte entrerà in opposizione transitando nel segno dei Pesci. In considerazione del contestuale transito con Nettuno dovrete stare attenti a non prendere lucciole per lanterne … soprattutto quando entra in gioco la fedeltà del partner. Attenzione a quello che mangiate. State attenti a non intossicarvi. Aumento delle tentazioni e degli appetiti sessuali.

BILANCIA: voto 8-

Tra il 23 ed il 24 Dicembre Venere, Giove, Urano e Saturno si troveranno in reciproco aspetto accompagnati dal transito di Plutone. Momento decisivo per la vita dei nati tra la seconda e la terza decade. Cambiamenti importanti sia per quanto riguarda la vostra vita professionale che privata. Premiata l’originalità e la creatività. Situazioni inaspettate.

SCORPIONE: voto 8 e 1/2



Dal 19 Dicembre in poi Marte torna positivo. Con l’arrivo del pianeta nel segno dei Pesci tornate ad essere forti e gagliardi. Grazie al transito del pianeta nella vostra quinta casa solare siete più seducenti e determinati del solito. Atmosfere sensuali per i nati della prima decade. Seguite il vostro intuito. Nettuno è con voi. Idealismo.

SAGITTARIO: voto 8+

Aiutati da Giove e Venere i nati della seconda decade tra il 18 ed il 24 Dicembre avranno l’opportunità di rivoluzionare la loro vita affettiva e di ottimizzare la loro vita professionale. Nuovi guadagni e nuove opportunità. Se volete che il futuro entri nella vostra casa dovete liberarvi da ogni zavorra. Allineamento decisivo tra il 23 ed il 24 Dicembre.

CAPRICORNO: voto 8 e 1/2



L’arrivo di Marte nella vostra terza casa solare del 19 Dicembre vi rende particolarmente convincenti e determinati. Ottimo aspetto per affrontare negoziazioni, colloqui di lavoro, esami … o per parlare in pubblico.

Vigilia di Natale segnata dall’ottimo transito lunare. Atmosfere passionali per i nati della prima decade.

ACQUARIO: voto 8

Tra il 18 ed il 19 Dicembre i nati della terza decade dovranno stare attenti a mantenere il controllo e a non lasciarsi fuorviare dal proprio orgoglio. Venere e Giove marcatamente favorevoli per i nati della seconda decade. Possibile fidanzamento. Bene tra il 22 ed il 23 Dicembre. Grazie alla Luna potrete distrarvi nella maniera più congeniale.

PESCI: voto 7 e 1/2



Il 19 Dicembre Marte entra nel vostro segno zodiacale. Mentre da un lato questo aspetto vi dà nuova energia dall’altro vi rende particolarmente ansiosi ed intolleranti. Cercate di scaricare l’energia in eccesso attraverso la pratica di uno sport. Focalizzatevi al centro dei vostri obiettivi. Non disperdetevi. Fate sempre una cosa alla volta.

di Astropoli

L’Oroscopo Settimanale di Eclipse è comunque integrabile gratuitamente on line calcolando il proprio Oroscopo Personalizzato Giornaliero su www.astropoli.it/oroscopo-del-giorno.html