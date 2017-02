Da Chet Baker ai Beatles, i “must” della festa più romantica dell’anno

Non c’è modo di eliminare dal calendario la data del 14 Febbraio quindi, anche quest’anno, non potrete sfuggire alla festa di San Valentino. Così, tra cioccolatini, fiori e cene a lume di candela, vi conviene prenderla con filosofia: pensate a un regalo per il vostro Lui o la vostra Lei. Se invece non avete ancora incontrato l’anima gemella, approfittate di questa giornata per ricordare il vostro affetto ad amici e parenti. In entrambi i casi: non dimenticate la musica.

Già, perché, che siate single o in coppia, non c’è occasione migliore per ascoltare classici, e non, dedicati al sentimento per eccellenza, quello con la “A” maiuscola. Ma come destreggiarsi tra compilation e greatest hits? Ecco qualche idea.

ROCK

The Beatles – Love

A dispetto del titolo, Love, nasce nel 2006 come colonna sonora dello spettacolo omonimo del Cirque du Soleil dedicato ai Beatles. Ideato da George Martin (produttore e arrangiatore storico del gruppo) e i superstiti dei “Fab 4”, l’album attinge dall’archivio di Abbey Road mescolando demo originali e sound contemporaneo. Il risultato? Dei Beatles più moderni ma sempre inossidabili. Per i single: tante canzoni da riscoprire (Revolution, Here Comes The Sun, Get Back) Per le coppie: ballad appassionate e brani indimenticabili (I Want To Hold Your Hand, All You Need Is Love, Help!).

CLASSICI

Frank Sinatra – Greatest Love Songs

Se avete in programma una cena romantica, ricordatevi di “Frankie”: Sinatra è infatti un must della musica swing, nonché un ascolto “d’obbligo” per San Valentino. Vi consigliamo di puntare su Greatest Love Songs, raccolta nella quale troverete “il meglio del meglio” delle sue hit “per due”: da My Funny Valentine alla splendida The Way You Look Tonight.

Chet Baker – Each Day Is Valentine’s Day

Rimanendo in tema di classici, siamo certi che Chet Baker soddisferà i raffinati gusti dei fanatici del jazz. Il trombettista e cantante americano ha infatti all’attivo un album più che tematico, intitolato Each Day Is Valentine’s Day: dentro ci troverete l’indimenticabile Embraceable You insieme ad altri grandi successi come You Don’t Know What Love Is e Moonlight In Vermont.

ROMANTICO

Mariah Carey – Lovesongs

Se la vostra fidanzata è fan di Mariah Carey e, per San Valentino, avevate deciso di farle una sorpresa vi sarete sicuramente imbattuti in una difficile domanda: quale canzone dedicarle? Niente paura: senza dover riascoltare la lunga discografia della popstar americana, vi basterà acquistare Lovesongs perché, la canzone d’amore che state cercando, si trova sicuramente lì: ci sono i “best” della Carey, dalla storica Without You, passando per il pop dei ruggenti Anni 90 di Always Be My Baby, fino al sexy r&b di The Roof.

COLONNE SONORE



AA. VV. – (500) Days of Summer (Original Soundtrack)

Gli appassionati di cinema avranno sicuramente visto una delle commedie più acclamate degli ultimi anni: (500) Giorni Insieme (titolo originale: (500) Days of Summer). Al centro del film, le vicende di Tom Hansen (interpretato da Joseph Gordon-Levitt) e Sole Finn (Zoey Deschanel): il primo alla ricerca del vero amore, la seconda in vena di spensierate avventure. Colonna sonora del film, un cocktail di brani memorabili: There Is A Light That Never Goes Out degli Smiths e There Goes The Fear dei Doves, si alternano alle recenti Sweet Disposition dei Temper Trap e Mushaboom di Feist. Risultato: un pot-pourri da brivido.

AA. VV. – Valentine’s Day (Original Soundtrack)

Cast stellare per Valentine’s Day (in Italia: Appuntamento Con L’Amore) commedia del 2010 firmata dal regista Garry Marshall: Bradley Cooper, Ashton Kutcher, Jessica Alba, Julia Roberts e Anne Hathaway sono solo alcuni dei protagonisti. A far da sfondo alle loro storie, le hit degli “artisti del momento”, raccolte nella colonna sonora omonima: il pop dei Maroon 5, il romantico country di Taylor Swift (anche lei nel cast) e il soul di Amy Winehouse e Joss Stone, faranno breccia nel cuore di tutti.