Festa del Cinema di Roma 2017: Metti una notte

Tempi d’amore e d’insetti inseguendo un ricordo, la nuova commedia dell’attore e autore Cosimo Messeri

Ma tu la conosci Tea? Avventure folli on the road, con bambina, nonna e pallavolista traduttrice, figlia di rossa e di russatore, al seguito. Perché se le sanguisughe possono parlare, gli uomini possono amarsi, anche di corsa, quando le parole non stanno al passo.

Notturno psichedelico e romantico. Per la sezione Panorama Italiano del foltissimo programma di Alice nella Città, una commedia che tra i toni dell’Albero Azzurro e i “colori” della “strada” felliniani, trova il suo compromesso di realismo magico tra illusionismi e sentimenti entomologici, Metti una notte, con una esuberante Amanda Lear nei panni della nonna viveur.

Dopo un brusco cambiamento nella sua vita di (ex) coppia, il gentile e raffinato Martino torna in Italia dalla Svizzera e va in visita allo zio, ricco studioso discendente di una generazione prolifica di scienziati. Imbracciando la gialla auto sportiva di famiglia Martino si ritrova a far da baby sitter ad una educata vispissima ragazzina borghese figlia di amici e a dover aiutare una fantomatica (forse) vecchia compagna di elementari a liberarsi da una losca quanto intrugliata situazione economico-malavitosa.

Qui entra in gioco il circo del giovane autore e attore Cosimo Messeri, che immerge i suoi protagonisti tra gag slapstick e comicità sul sottile filo tra turbamenti ultra-reali felliniani e iper realistiche macchiette da commedia dell’Arte, nonne gaudenti cadute da Monte Mario come alieni su una terra fatta di strani insetti che non sanno comunicare, partite a scarabeo (ovviamente), evanescenti supermercati h24, maghi nani mogli infedeli conigli telepatici.

Applicando una miracolosa lozione per capelli senza (quasi) speranza, Messeri si lascia ad un film dalle molteplici tonalità, partita divertita tra adulti che possono sentirsi bambini e bambini che posso scoprire l’assurda meraviglia del mondo, metti una notte…

Metti una notte

CAST

Regia Cosimo Messeri

Con Cosimo Messeri, Cristiana Capotondi, Amanda Lear, Elena Radonicich, Giovanni Ludeno, Maurizio Lombardi, Dario Cantarelli, Luca Biagini, Sergio Bini Bustric, Loredana Cannata, John Vignola, Flavia Mattei, Marco Messeri, Massimiliano Gallo, Elio Pandolfi

Sceneggiatura Jackie Buondonno, Cosimo Messeri

Fotografia Benjamin Maier

Montaggio Mario Marrone

Musiche Andrea Farri

Prodotto da BiBi Film Tv, Rai Cinema

ITA 2016

87′