Festa del Cinema di Roma 2017: Prendre le large

Il ritorno del rimosso, dalla Francia a Tangeri l’inconsueta migrazione operaia di Edith, firmata da Gaël Morel

Delocalizzazione, cambio di clima, scambio di solitudini. Edith e la sua emigrazione marocchina.

Dalla campagna francese, enormemente desolata, all’incatato caos di Tangeri, città “più di matti che di gatti”. Edith, vedova e con un figlio che non vede mai e che ha smesso di volerla nella sua quotidianità (tanto da non dirle che si è unito civilmente con il suo compagno), deve lasciare il suo lavoro di operai tessile a causa della chiusura degli stabilimenti europei, spostati in lidi dove la manodopera è sfruttata con conveniente ribasso. Accetta così nello sbugottimento delle colleghe e delle loro “cazzate sindacali” il tarsferimento africano, in una fabbrica dove tra assoggettamento fascistoide, macchinari dissestati, ricatti continui e politiche blindate la delicata e intimorita Edith scivola dalla padella alla brace.

A Tangeri, dopo scippi, lavori forzati e nuovi licenziamenti, trova il “suo” posto solo nella pensione a buon mercato diretta dalla scorbutica (perché) emancipata problematica Mina, divorziata e con un figlio a carico. Dal loro rapporto, inizialmente litigioso, inizia il risveglio di Edith.

Anticolonialismi di ritorno e viaggio della nostalgia, storia di non detti e di rinascite, di lotte al femminile e di famiglie allargate possibili, quella firmata da Gaël Morel, Prendre le large, in concorso alla XII Festa del Cinema di Roma. Un melting pot aggraziato, pacato, ritratto pittorico e introspettivo di un percorso di cambiamento o meglio di ri-conoscimento per la protagonista, attualizzato alla società che si ritira sempre più in barricate razziste mentre è costretta dai suoi stessi meccanismi ad aprire varchi o forse uscite di sicurezza tra le sue barriere econimiche e culturali. Morel si affida al nitore della fotografia e al contrappunto solido ed equilibrato tra le due magistrali protagoniste interpretate dalla veterana bionda Sandrine Bonnaire e dalla affascinante e bizzosa “autoctona” Moune Fettou. Ne emerge un implosivo e ottimistico scontro di civiltà per un ristorante nella periferia portuale di Tangeri.

Luogo dell’anima dove si cuciono nuovi punti sul finito eppure infinitamente sorprendente tessuto della vita.

Prendre le large

CAST

Regia di Gaël Morel

Con Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou, Ilian Bergala, Kamal El Amr, Lubna Azabal

Sceneggiatura Gaël Morel

Fotografia David Chambille

Montaggio Catherine Schwartz

Prodotto da TS Productions, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma, Région Auvergne-Rhône-Alpes

Francia 2017

103′