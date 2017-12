Mostra La Nuit, le illustrazioni di Andrea Pecchia tra immaginario e realtà

Fino al 31 dicembre presso il locale e galleria d’arte Baronato Quattro Bellezze di Roma

Nelle fredde serate di dicembre Roma ci regala sempre un’atmosfera magica. Il centro storico, che fa innamorare tanti viaggiatori nel mondo, è un susseguirsi di emozioni, e ci porta al locale e galleria d’arte Baronato Quattro Bellezze ed è il contesto giusto per conoscere la mostra La Nuit di Andrea Pecchia.

La mostra La Nuit è per l’appunto un viaggio, ludico e illuminato, in cui l’illustrazione dal tratto leggero ed essenziale di Pecchia, riesce in un gioco di non detti e surrealismo a comunicare con estrema efficacia la sua visione colorata del buio. La notte è sempre presente nei suoi molti ruoli: donna, culla, madre, amante e meretrice. Spettatrice e contesto, narratrice della vita in un gioco di paradossi e umorismo satirico, quest’ultimo firma distintiva dell’artista, confermata anche dai molti premi internazionali ricevuti.

Andrea Pecchia, classe ’72, è un artista poliedrico, illustratore, scenografo, pittore, scultore e tatuatore. Molte forme per un unico scopo: raccontare attraverso l’arte. Dall’Accademia di Belle Arti di Roma al lavoro di scenografo, che così tanto influenza la composizione delle sue opere/spettacolo. Loghi, poster, illustrazioni per case editrici e libri, fino al il disegno satirico per riviste. Quello di Pecchia è uno stile costantemente in trasformazione, ma con estrema coerenza e un unico obiettivo: la crescita attraverso l’arte.

Andrea Pecchia è un interprete delle forme. Forme semplici che raccontano storie complesse, sentimenti intessuti nel tratto illustrato e verità velate di pastello. L’artista ci racconta di non aver mai avuto particolari maestri da citare, per Andrea Pecchia, infatti, “il vero maestro è la linea che la tua mano traccia e gli ostacoli che incontra”.

Mostra La Nuit



Presso Baronato Quattro Bellezze

Via di Panico, 23 – Roma

Sito personale: www.andreapecchia.com

Facebook: https//www.facebook.com/andrea.pecchia.92

Instagram: @andrea_pecchia_

Twitter: @PecchiaAndrea